ESPN anuncia próximas transmissões da semana 8 na NFL

Nesta quinta-feira (26) a ESPN anunciou as transmissões da semana 8 da NFL, ainda há muito a ser definido em todas divisões da liga e as partidas seguem ganhando peso nas chances de cada equipe conquistar o Super Bowl. Então, para o torcedor ficar por dentro dos principais confrontos que estão por vir.

O Kickoff da semana 8 acontece nesta quinta-feira (26), com o duelo entre o Buffalo Bills e o Tampa Bay Buccaneers, duas equipes que buscam se recuperar das derrotas sofridas na última rodada.

Já para garantir as emoções no turno da noite, o Chicago Bears visita o Los Angeles Chargers no Sunday Night Football, enquanto o Las Vegas Raiders vai até Detroit para enfrentar os Lions no fechamento de segunda-feira (30).

Nesta semana 8, não haverá Byes para as equipes. Na 7, Panthers, Bengals, Cowboys, Texans, Jets, Titans descansaram Na próxima, Broncos, Lions, Jaguars, 49ers vão descansar.

Confira todas as transmissões e horários da Semana 8 da NFL 2023:

Quinta-feira (26)

21h15: Tampa Bay Buccaneers x Buffalo Bills

Domingo (29)

14h00: Los Angeles Rams x Dallas Cowboys

14h00: Jacksonville Jaguars x Pittsburgh Steelers

17h05: Cleveland Browns x Seattle Seahawks

17h25: Cincinnati Bengals x San Francisco 49ers

21h20: Chicago Bears @ Los Angeles Chargers

Segunda-feira (30)

21h15 Las Vegas Raiders x Detroit Lions.