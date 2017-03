Guía VAVEL de la MLS 2017 | Fotomontaje: David Carrera (VAVEL España)

La vigesimosegunda Major League Soccer da comienzo el viernes 3 de marzo, en la que los 22 equipos que participan albergan esperanzas de poder conseguir, ocho meses después, la tan ansiada MLS Cup. En esta temporada, comienza lo que podría considerarse como una etapa en la que se ha dejado de lado el incorporar experimentados futbolistas europeos, en sus últimos años de carrera, y están llegando jóvenes futbolistas que se encuentran en el mejor momento de su carrera.

La liga continúa rompiendo récords a nivel de seguimiento en muchos ámbitos, asistencia a estadios, redes sociales, televisión… Y esto último es lo que mayor repercusión está teniendo sobre los equipos, ya que a cada año que pasa la competición amplía el límite salarial, pudiendo de esa manera contar mayores fichas. La asistencia a los estadios es otra de las facetas que se puede ver año tras año, colocando a la MLS entre las ligas con más asistencia del mundo.

En VAVEL, como cada año, queremos aportar nuestro grano de arena al crecimiento de la MLS, y presentamos nuestra completa guía, en la que podrás ver todo lo necesario para seguir la competición con mayor margen de mejora del mundo. La mejor información con el sello de marca VAVEL.

El oeste se mantiene intratable

Hace ya ocho años que la MLS Cup parece ser cosa de los equipos de la Conferencia Oeste, ya que la última franquicia de Este que levantó el trofeo fue el Columbus Crew en 2008. Aunque siendo más exactos, es la región de Cascadia la dominante en los últimos años, ya que tanto Portland Timbers y Seattle Sounders FC se han proclamado campeones en las últimas ediciones. Esto deja a Vancouver Whitecaps FC con la obligación de no quedarse atrás.

Seattle Sounders FC en la ceremonio de campeón (Imagen: ussoccerplayers.com)

Aunque en este lado del país no podemos olvidar a equipos como el de Los Angeles Galaxy, que a pesar de comenzar un nuevo proyecto, el ser el equipo más galardonado de la competición siempre le coloca entre los favoritos. Otros como FC Dallas o Colorado Rapids se unen a la terna de posibles equipos que disputen los puestos altos de la clasificación. La igualdad inicial en el resto de los equipos hace que cualquiera pueda conseguir clasificar para los puestos de PlayOff´s, incluso porque no, dar la sorpresa. Entre ellos se encuentra el Real Salt Lake, Sporting Kansas City y Portland Timbers, que han decidido mantener gran parte de su plantilla y realizar algunos retoques en las zonas donde tuvieron mayores desajustes.

Las únicas dudas se mantienen en dos equipos: San Jose Earthquakes y Houston Dynamo. Ambos realizaron una muy mala temporada y en este 2017 quieren revertir la situación. Aunque el proyecto de los texanos es el que más expectativas crea, ya que ha realizado una profunda restructuración en todos sus ámbitos. Le han dado el mando a Wilmer Cabrera, con experiencia en la competición, que ha formado un bloque de futbolistas que conoce de anteriores etapas. ¿Será capaz de deshacerse del lastre que ha significado las pasadas temporadas para el equipo?

La Conferencia Este lleva muchos años siendo el convidado de piedra en la fiesta de la MLS Cup. Ocho años en los que se han visto superados por un rival muy superior. Pero parece que la dinámica cambia. En los últimos años existía una gran diferencia entre los equipos de la Costa Este, lo que provocaba una escasa competencia entre ellos. Pero desde el año pasado parece que la igualdad surge en esta conferencia, y desde la primera jornada se ve mucha disputa por los puestos altos de la clasificación.

Disputa del balón en un Toronto FC - New York City FC (Imagen: footballwhispers.com)

Tres son los favoritos para lograr proclamarse campeón. El New York City FC, New York Red Bulls y Toronto FC. Los canadienses fueron el equipo que la pasada temporada llegaron a la final, lo que pone los primeros en la carrera, seguidos muy de cerca por los neoyorkinos. La rivalidad de ambos equipos va más allá de los estrictamente a la localía. Mientras que los ‘citizens’ buscan un proyecto con grandes jugadores, los taurinos apuestan por dar continuidad al trabajo de la academia, y copan su plantilla de jugadores formados en las categorías inferiores.

El resto de conjuntos ha igualado mucho sus plantillas, lo que provocará que esta campaña haya una lucha encarnizada por lograr un puesto en la postemporada. Uno de los que cuenta con muchas posibilidades es el recién llegado Atlanta United, que ha diseñado un equipo bastante fuerte para su temporada de expansión. Montreal Impact y Phialdelphia Union han optado por mantener una línea continuista, realizando algunos ajustes, sobre todo en buscar una plantilla más amplia y efectiva. Está por ver también como responder equipos como Chicago Fire o Columbus Crew, que tuvieron muchos problemas el pasado año.

Bienvenidos

En esta temporada, dos nuevas franquicias se unen a la Major League Soccer, con la intención de seguir ayudando a crecer al soccer en Estados Unidos, como son Atlanta United FC y Minnesota United FC.

La franquicia del estado de Georgia, Atlanta United FC, fue anunciada hace dos años como uno de los equipos en expansión, que comenzaría sus actividades en la temporada 2017. Este equipo fue uno de los más esperados, ya que se trataba de una zona del país (sureste), en donde existía mucha afición al soccer pero pocos equipos. A lo largo de todos estos años, han ido dando a conocer diferentes aspectos del equipo como el escudo, el proyecto de estadio o algunas de sus incorporaciones

'Tata' Martino en su presentación (Imagen: univision.com)

El otro equipo en expansión es el Minnesota United FC, franquicia que ha tenido que recorrer un camino más corto desde su anuncio, allá por marzo de 2015. En un principio la franquicia haría su aparición en la segunda fase de este proceso, sobre el año 2018; pero la necesidad de que hubiese equipos pares y que el equipo ya tenía la estructura creada (hasta ahora ha participado en la NASL), hicieron que su incorporación llegase en esta temporada.

Sistema de competición

Con la entrada de las dos nuevas franquicias, la MLS no ha cambiado en demasía su sistema de competición. Los 22 equipos que la conforman se encuentran divididos en dos conferencias, Este y Oeste, cada una con once equipos. Desde hace varias temporadas, la directiva ha tratado de que en la competición siempre este formadas por equipos pares, para que no ocurran los problemas de ser impares.

Al finalizar los 340 partidos de la temporada regular, el primer clasificado se llevará a casa el trofeo de la Supporters Shield. A partir de este momento, los seis primeros equipos de cada conferencia se clasifican para los MLS PlayOff´s. Aunque dependiendo de la posición en la que finalicen, disputarán más o menos encuentros. Del tercero al sexto clasificado disputarán un partido en el que dirimirán que equipo continúa peleando por la MLS Cup. Los dos primeros de la temporada regular pasan directamente a la semifinal de conferencia, donde se enfrentarán a los que disputaron la ronda anterior. Tanto la semifinal, como la final de conferencia se disputarán ambas a doble partido.

El campeón de cada conferencia disputará la Final de la MLS Cup, en el estadio del equipo que haya logrado acabar mejor clasificado a final de temporada.

Conferencia Este

Atlanta United FC Chicago Fire Columbus Crew SC DC United Montreal Impact New England Revolution New York City FC New York Red Bulls Orlando City SC Philadelphia Union Toronto FC

Conferencia Oeste

Colorado Rapids FC Dallas Houston Dynamo Los Angeles Galaxy Minnesota United FC Portland Timbers Real Salt Lake San Jose Earthquakes Seattle Sounders FC Sporting Kansas City Vancouver Whitecaps FC

MLS All-Star 2017

Once años han pasado desde que en el verano de 2006 el MLS All-Star se disputase en la ciudad de Chicago. En aquella ocasión, fue el recién estrenado Toyota Park en encargado de recibir al Chelsea FC en el partido que le enfrentó a la estrellas ‘emeleseras’. En temporada, será el majestuoso Soldier Field el estadio que acogerá uno de los partidos más importantes de la temporada.

Jugadores Franquicia

Si algo cambio la MLS, eso fue la llegada del contrato de Jugador Franquicia o Designated Player. Este permitía a un equipo tener tres contratos de jugadores que se encontrasen fuera del límite salarial. De esta manera se abrían las puertas a la llegada de jugadores europeos como el pionero en estas lides, David Beckham.

David Beckahm en su etapa en el Galaxy (Imagen: thetimes.co.uk)

Hasta el momento, la tónica era que los equipos firmaran como esos Jugadores Franquicia a experimentados futbolistas europeos que llegaban para cumplir sus últimos años de carrera. Además del astro inglés, jugadores como Thierry Henry, Rafa Marquez o Robbie Keane, llegaron para ayudar a la competición a dar ese salto de calidad necesario para poder crecer. Algunos de ellos lograron rendir a un gran nivel, incluso llevándose el galardón de MVP, como el irlandés, o actualmente el español David Villa.

Pero en las últimas temporadas esta dinámica está cambiando y cada vez llegan más jugadores con contrato de DP, que se encuentran en el mejor momento de su carrera. Algunos tan representativos e importantes para la competición como son Sebastian Giovinco o Nicolás Lodeiro. Otros que llegan son los conocidos como Young Designated Players. Estos son futbolistas que se encuentran todavía en el mejor momento de su carrera y prefieren continuar la misma en la MLS. Ejemplos claros Hugo Almirón (Atlanta United FC), Albert Rusnák (Real Salt Lake) o Cristian Colmán (FC Dallas).

Heineken Rivalry Week

Si hay dos jornadas dentro de la temporada regular en las que aficionados y jugadores disfruten, son las llamadas Rivalry Week. En estas, varios equipos se enfrentan en unos partidos en los que existe una rivalidad ya sea por situación geográfica o por historia. Algunas son históricas como la Cascadia Cup (Portland Timbers – Seattle Sounders FC – Vancouver Whitecaps FC) y otras más recientes como el Hudson River Derby (New York City FC – New York Red Bulls).

La primera jornada tendrá lugar en el 23 y el 25 de junio con tres encuentros:

- Houston Dynamo vs FC Dallas (Texas Derby)

- New York Red Bulls vs New York City FC (Hudson River Derby)

- Portland Timbers vs Seattle Sounders FC (Cascadia Cup)

Partido de la Cascadia Cup (Imagen: fourfourtwo.com)

La segunda se disputará el grueso de estas rivalidades entre el 23 y el 27 de agosto:

- FC Dallas vs Houston Dynamo (Texas Derby)

- Vancouver Whitecaps FC vs Seattle Sounders FC (Cascadia Cup)

- New York Red Bulls vs New York City FC (Hudson River Derby)

- Real Salt Lake vs Colorado Rapids (Rocky Mountain Derby)

- Montreal Impact vs Toronto FC (401 Derby)

- Los Angeles Galaxy vs San Jose Earthquakes (California Clasico)

- Seattle Sounders FC vs Portland timbers (Cascadia Cup)

Aunque también cabe reseñar que a lo largo de la temporada regular se disputarán algunas de estas rivalidades. No necesariamente todas ellas serán en estas dos fechas.

#DecisionDay

Desde hace unos años, la Major League Soccer ha tenido a bien rebautizar la última jornada de liga como la #DecisionDay. Con una idea muy semejante a lo que ocurre en el fútbol europeo, toda la jornada se disputará en el mismo día, aunque dependiendo por lo que luche cada equipo, estos partidos cambiarán de horario. De esta manera los que disputen la Supporters´ Shield jugarán en un horario, los equipos involucrados en PlayOff´s en otra y si hay algunos que no tienen nada en juego se les adjudicaría una tercera franja horaria.

- DC United vs New York Red Bulls

- FC Dallas vs Los Angeles Galaxy

- Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps FC

- Atlanta United FC vs Toronto FC

- Houston Dynamo vs Chicago Fire

- Real Salt Lake vs Sporting Kansas City

- Montreal Impact vs New England Revolution

- Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids

- Philadelphia Union vs Orlando City SC

- San Jose Earthquakes vs Minnesota United FC

- New York City FC vs Columbus Crew SC

12 ciudades para cuatro plazas, let´s get ready for rumble!

Esta temporada será muy especial para muchas ciudades, ya que a lo largo del año se darán a conocer el nombre de aquellas que acojan un equipo en la última expansión que la MLS tiene previsto realizar. Serán cuatro los equipos que se incorporen de aquí a 2022, dejando la liga en 28 participantes. Pero este parece un escaso número de posibilidades para todas las ciudades que quieren sumarse, ya que 12 son las propuestas que la liga recibió de manera oficial.

Las dos primeras ciudades o franquicias, se darán a conocer antes de que finalice el primer tercio de la temporada, mientras que las dos últimas antes de que acabe el año. Estas son las ciudades que el día 31 de enero (fecha límite) enviaron la documentación necesaria para formar parte de este proceso de expansión:

- Charlotte (North Carolina)

- Cincinnati (Ohio)

- Detroit (Michigan)

- Indianapolis (Indiana)

- Nashville (Tenessee)

- Phoenix (Arizona)

- Raleigh/Durham (North Carolina)

- Sacramento (California)

- San Antonio (Texas)

- San Diego (California)

- St.Louis (Missouri)

- Tampa/St.Petesburg (Florida)