Previa Real Betis vs Atlético de Madrid: una necesidad de los rojiblancos

Después de ese trágico empate contra el Rayo Vallecano en el Metropolitano, el Atleti busca recuperar su relación con la victoria, a sabiendas de que el miércoles tienen un importantísimo partido de Champions. Sin embargo, el Betis no le pondrá las cosas fáciles, pues los verdiblancos han logrado un gran inicio de temporada, que les posiciona los quintos de la tabla, pero empatado a puntos con el equipo del Cholo.

Objetivo Champions

El Atlético de Madrid y el Real Betis son viejos conocidos tanto en la liga española, como entre ellos. Ambos equipos guardan una historia similar, siempre eclipsados por sus vecinos de la ciudad, además de sus malas rachas por la división de plata o sus históricas victorias por España. Desde hace años, estos equipos están hermanados, incluso existe una gran relación entre ambas aficiones. Sin embargo, como se suele decir, en el campo no existen los amigos y más aún en una situación como la que se encuentran estos dos equipos.

La afición verdiblanca en el Benito Villamarín | Foto: Real Betis

Tras once jornadas de liga, el Atlético de Madrid se encuentra en cuarta posición por detrás de la Real Sociedad —que ya ha jugado su respectivo partido—, mientras que su perseguidor es el Betis, con exactamente los mismos puntos que los rojiblancos, pero con un gol menos en el goal average, lo que les deja un escalón por debajo. El Atleti llega al encuentro con una racha de cuatro partidos sin perder, con tres victorias y un empate en su casillero, sin embargo, el Betis ha sido más irregular en las últimas jornadas, pues de los últimos cuatro partidos solo ha conseguido la victoria en uno de ellos, mientras que suma dos empates y una derrota. Podría decirse que el Atleti llega en un mejor momento, pero los malos resultados en Champions están afectando al club rojiblanco, como se pudo ver contra el Rayo Vallecano. Por otro lado, el Betis sí que está teniendo algo más de efectividad en la competición europea, por lo que, realmente, ambos equipos llegan al partido en una situación similar.

La enfermería no se vacía

El Atlético de Madrid arrastra ya desde hace unos años un problema con las lesiones musculares, dejando de lado a una gran cantidad de jugadores durante varios partidos a lo largo de las temporadas. En esta ocasión, los rojiblancos cuentan con cuatro lesionados —sin contar a Oblak, que es duda— empezando desde Reguilón que aún no ha debutado, Llorente que sigue dolorido, Lemar que no está ni se le espera y Koke, que arrastra molestias.

Reguilón durante el entrenamiento | Foto: Atlético de Madrid

Como buenas noticias para el equipo colchonero, la plantilla cuenta con buenos jugadores para cubrir esas lesiones, no como en la defensa, ya que durante los partidos que ha jugado el Atleti sin Giménez ni Savic, Simeone ha tenido que inventarse nuevos roles para sus jugadores y así poder cubrir los huecos.

Lemar, tras su lesión contra el Rayo Vallecano, estará como mínimo tres semanas fuera de los terrenos de juego, a Llorente se le espera pronto, pues ya empieza a entrenar con normalidad, Koke, al igual que a su compatriota, no tardará en regresar al campo y finalmente, Reguilón, que no hay noticias sobre su regreso aún.

Últimos antecedentes

Estos dos equipos se han enfrentado un total de 135 veces, de las que el Atleti salió vencedor en 70 de ellas, el resultado fue empate en 32 y los béticos ganaron 33 veces. Históricamente, el Atlético de Madrid es el claro vencedor del enfrentamiento, pues más de la mitad de los encuentros cayeron del lado rojiblanco.

Sin embargo, no solo históricamente, sino en los últimos años, el Atleti es el claro ganador del enfrentamiento. De los últimos veinte partidos que han jugado estos dos, el Atleti ganó en quince ocasiones, el Betis en cuatro y el restante fue un empate.

Incluso en el enfrentamiento entre los dos técnicos, es Simeone es el que se impone, pues cinco de las veces que se han enfrentado fueron victorias para el Cholo y otras tres acabaron en empate. Pellegrini no conoce la victoria contra Diego Pablo Simeone.

En la temporada pasada fue el Atlético de Madrid el que consiguió imponerse en las dos ocasiones, además, en ambas con resultados bastante abultados, pues en el Metropolitano fue un 3-0 y en el Benito Villamarín fue un 1-3. Todo apunta a los rojiblancos para este enfrentamiento, pero el fútbol son más que datos y estadísticas.

Joao con el balón | Foto: Atlético de Madrid

Jugadores a seguir

Se podría decir que este no es un enfrentamiento marcado por sus estrellas, uno porque sus mejores jugadores no están en el mejor momento y otro porque sus piezas más importantes no podrán estar en el partido.

Del lado rojiblanco están Griezmann y Correa. Estos dos están siendo los jugadores que más destacan últimamente, además de ser los más regulares del equipo. Entre los dos suman siete goles y cuatro asistencias, que son dos más que Morata y una más que Joao. Si el Betis quiere protegerse de los ataques del Atleti deberán cubrir correctamente tanto a Correa como a Griezmann.

Correa durante el entrenamiento previo al encuentro | Foto: Atlético de Madrid

En frente deberían estar como pilares de los verdiblancos, Fekir, Canales y Borja Iglesias, pero Fekir no parece que pueda llegar al partido después de retirarse lesionado y Canales tampoco podrá jugar tras ser sancionado en la jornada anterior. El único que queda es el panda, que se ha convertido en el jugador al que agarrarse en el ataque. Siete goles y dos asistencias son los que lleva el internacional español, convirtiéndose en el jugador más peligroso en ataque del Betis. Aunque falten Canales y Fekir, los béticos estarán bien cubiertos.

Simeone: "Si el equipo no despierta ilusión…"

En la rueda de prensa, Simeone volvió a tratar varios temas recurrentes como Joao y su situación, pero también tuvo tiempo para hablar del equipo: "Debemos ser fuertes de nuevo en casa, con nuestra gente, para que el equipo vuelva a tener esa energía que se transmite desde fuera a dentro" y alabar a su rival: "El camino a seguir es el que está haciendo porque se ve, es un equipo que juega bien, peligroso..."

Simeone durante la rueda de prensa | Foto: Atlético de Madrid

Pellegrini siguió un camino similar al de Simeone en la rueda de prensa y pudo hablar de su plantilla y el encuentro: "Es un partido muy complicado, pues no hay rivales fáciles o difíciles", aunque tampoco desaprovechó la ocasión para tirarle flores a Simeone: "Hace una labor extraordinaria. Lleva once años en el mismo equipo y siempre compite por cosas importantes."

Árbitro y dónde ver el partido

El colegiado del encuentro será José Luis Gil Manzano.

El partido se podrá seguir desde Movistar + La Liga o con nosotros desde vavel.com