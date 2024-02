En los 74 años de historia de la Fórmula 1 han pasado una gran cantidad de pilotos que, en muchas ocasiones, tuvieron sus más y sus menos dentro y fuera de la pista. Este tipo de batallas son las que han dejado huella en los corazones de los aficionados a la categoría y permiten que la leyenda de muchos pilotos siga presente años después de que abandonaran los circuitos.

En la F1 hemos visto una innumerable cantidad de situaciones de rivalidad en mayor o menor grado. Lewis Hamilton, Niki Lauda, Michael Schumacher y Fernando Alonso son algunos de los pilotos más característicos a la hora de hablar de grandes rivalidades.

La rivalidad que tenían el piloto británico y el austriaco fue una de las más icónicas de todo el siglo XX. Ambos pilotos se conocían desde su paso por la Fórmula 3, pero no fue hasta que se vieron las caras en la máxima categoría, la Fórmula 1, que su rivalidad alcanzo su pico máximo.

Para la temporada 1976, James Hunt acababa de firmar por el equipo McLaren, mientras que Niki Lauda pilotaba a los mandos de su Ferrari 312T2. Durante el Gran Premio de Alemania, disputado en el circuito de Nordschleife, el coche de Lauda acabo estrellándose contra las barreras causando que su auto se incendiara. A causa de este grave incidente, el piloto austriaco sufrió quemaduras de primer y tercer grado en su cabeza y manos.

Tras una recuperación en tiempo récord por parte de Lauda para batir a su acérrimo rival, James Hunt, llegaron a la última carrera del campeonato en el circuito de Fuji, donde el piloto de Ferrari aventajaba en tres puntos al de McLaren. Aun así, Lauda se retiró en la segunda vuelta de la carrera debido a la repetición de malas condiciones climáticas que le llevaron a accidentarse en el trazado alemán.

Al finalizar la carrera, James Hunt se proclamó Campeón del Mundo de Fórmula 1 en la temporada 1976, pero tras ganar se acordó de su gran rival diciendo lo siguiente: "Debo disculparme con Niki porque esta carrera se corrió en circunstancias ridículas. Entiendo que se haya retirado. Luego de un accidente así, ¿Qué más podía hacer? Siento que soy un justo campeón, pero que también lo es él. Me hubiese encantado que empatáramos".

Esta rivalidad tiene más relación con una ficticia lucha de poder entre un gran rey que se ha perpetuado en su trono por muchos años, y su príncipe con ganas de reinar por encima de su padre.

Alonso llegó a la F1 en la temporada 2001 con Minardi. En esa época Michael Schumacher ganaba campeonatos con un dominio pocas veces visto en el gran circo de la Fórmula 1. Pero la rivalidad alcanzó su punto más álgido en la temporada 2006.

Durante el año 2005, tanto Fernando Alonso como Kimi Räikkönen batallaron de forma intensa por suceder al gran rey Schumacher, con el español saliendo victorioso del envite.

Para el año 2006 se verían las caras de manera real el kaisser y el aspirante a reinar en su trono. El Ferrari de la temporada 2005 no estuvo a la altura del Renault pilotado por el español, por lo que Michael Schumacher no pudo rivalizar aquella temporada para defender su título.

La temporada 2006 nos regaló momentos memorables, de esos se quedan grabados en la retina como la defensa del Kaisser en el GP de San Marino ante Fernando Alonso o el abandono del alemán en el GP de Japón, dejando la victoria en bandeja a Fernando Alonso.

Pero esta rivalidad no llegó a tratarse como tal solo por la lucha por los campeonatos. La rivalidad entre Michael Schumacher y Fernando Alonso traspasó fronteras dejándonos momentos para la historia. El adelantamiento del aspirante al rey en el GP de Japón de 2005 en la curva 130R o la defensa del español en Imola esa misma temporada (repetida el año posterior por Schumacher)

Según palabras del propio Fernando Alonso: "Sabías que había rivalidad, pero él se lo tomaba al pie de la letra. Ese espíritu competitivo yo también lo tenía, chocábamos a menudo. Con respeto, pero era una rivalidad dura"

Cuando hablamos de Senna y Prost en la misma frase no podemos obviar que estamos nombrando la rivalidad más legendaria de la historia de la Fórmula 1. Este choque entre dos históricos pilotos comenzó en la temporada 1984 cuando un joven debutante brasileño casi arrebata la victoria al francés baja una lluvia torrencial en las calles de Mónaco. Muchas son las voces que dicen que Alain Prost pidió la cancelación del Gran Premio por miedo a que Ayrton Senna le adelantase, pero nada está confirmado.

Este pequeño enfrentamiento no dejó de ser un aviso de lo que ocurriría más adelante. En la temporada 1988 Ayrton Senna y Alain Prost compartieron equipo en McLaren saliendo el brasileño vencedor aquella temporada, pero los puestos se intercambiaron rápidamente con Prost tomando la delantera a la temporada siguiente.

Aun así, esa temporada fue el comienzo de una gran rivalidad, ya que en palabras de Prost, Senna no cumplió su palabra. Prost contó al mundo que dentro del equipo habían pactado para el Gran Premio de San Marino, que quien liderara en la primera curva ganaría la carrera. Senna arrancó primero, pero la salida debió repetirse. En el reinició, Prost iba adelante y Senna lo adelantó incumpliendo lo pactado. Tras este hecho, el francés anunció que al siguiente año se iba para Ferrari.

Además, en esa misma temporada 1989, durante la disputa del GP de Japón, Ayrton Senna necesitaba ganar aquella carrera y el GP de Australia para salir campeón. A sabiendas de esto, Alain Prost colisionó contra el brasileño en la última chicane del circuito. Este choque dejó a Prost fuera de carrera y a Senna tratando de recuperarse, pero tras la carrera sería descalificado por volver a pista, siendo ayudado por los comisarios. En la temporada 1990, con el francés vestido con los colores de Ferrari, los dos enemistados pilotos volvieron a verse las caras en Japón, cuando un nuevo accidente hacía proclamarse a Senna como Bicampeón del Mundo de F1. La temporada siguiente, Ayrton volvió a coronarse mientras que Prost solo consiguió ser quinto con el Ferrari.

Durante la temporada 1992, el piloto francés se tomó un año sabático dentro de la Fórmula 1 para volver en la temporada 1993 con Williams y batir a Senna proclamándose nuevamente Campeón del Mundo. Lamentablemente, durante el GP de San Marino de 1994, Ayrton Senna perdió la vida en la curva de Tamburello. Alain Prost fue uno de los encargados de portar el ataúd del brasileño y señaló: “Ayrton fue el mejor piloto contra quien competí, por un enorme, enorme margen. Cuando él murió, una parte de mí murió también. Ayrton era el mejor, y por mucho”.

Desde que Max Verstappen llegase a la Fórmula 1, se ha visto las caras con Lewis Hamilton en varias ocasiones. Su gran desempeño en el gran circo a su corta edad de debut generaron fuertes expectativas entre los aficionados de la F1 y, al mismo tiempo, una rivalidad que alcanzó su pico máximo en 2021.

Tras varios años de dominio incontestable de Lewis Hamilton con su Mercedes, en la temporada 2021 un joven y hambriento Max Verstappen estaba dispuesto a cambiar las tornas a bordo de su Red Bull. Desde el principio de la temporada se pudo atisbar una bonita batalla que comenzó a prender en llamas tras el incidente que tuvieron ambos pilotos en el GP de Silverstone. Tras el abandono de Verstappen y la posterior victoria de Hamilton el campeonato se ponía al rojo vivo al llegar al ecuador de la temporada.

Hamilton 💥 Verstappen



There was plenty of drama on our last visit to Silverstone, including this on the opening lap 👀#BritishGP #F1 pic.twitter.com/pTKqSeYhtS