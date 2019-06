Dona da melhor campanha, Colômbia disputa vaga com bicampeão Chile

Colômbia e Chile se enfrentam nesta sexta-feira (28), na Arena Corinthians, às 20h (de Brasília). O confronto é válido pelas quartas de final da Copa América. Os colombianos se classificaram em primeiro lugar no Grupo B e os chilenos avançaram ao terminarem na segunda posição do Grupo C.

O último duelo entre as equipes ocorreu em 10 de novembro de 2016. A partida foi na primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo e terminou empatada em 0 a 0.

Única equipe 100%

Os colombianos foram os únicos a vencerem os três jogos da primeira fase da Copa América. Na estreia, bateram os hermanos por 2 a 0. Na segunda rodada, venceram o Catar por 1 a 0 e fecharam com vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai.

Para esta partida, o técnico Carlos Queiroz tem a chance de mandar a campo a sua formação considerada ideal. E a tendência é de que, mais uma vez, Falcao García esteja no banco de reservas.

James Rodríguez e Cuadrado ficarão com a missão de comandar o meio-campo desde o início. E a equipe também terá o retorno do goleiro David Ospina, que perdeu o jogo com o Paraguai, ao ser liberado para encontrar o pai, que está com problema grave de saúde, em Medellín.

A provável escalação é: Ospina; Medina, Davinson Sánchez, Mina e Tesillo; Barrios, Uribe e Cuadrado; James Rodríguez, Duván Zapata e Roger Martínez.

Chile quer manter a hegemonia

Os chilenos estrearam na competição com goleada de 4 a 0 sobre o Japão. Na segunda rodada, bateram o Equador por 2 a 1. Já na terceira rodada, foram derrotados pelo Uruguai por 1 a 0 e terminaram na segunda colocação do grupo.

No Chile, que também poupou alguns titulares frente ao Uruguai, o treinador Reinaldo Rueda deve retomar a escalação dos primeiros jogos, com um esquema com quatro defensores. O capitão Gary Medel, substituído por precaução na última partida, está confirmado.

As laterais voltam a ser ocupadas por Mauricio Isla e Jean Beausejour. E os meias Arturo Vidal e Jose Pedro Fuenzalida também retornam. Além disso, o Chile ainda conta com o quarteto formado por Aránguiz, Vidal, Alexis Sánchez e Vargas.

A provável escalação é: Arias; Isla, Gary Medel, Maripán e Beausejour; Pulgar, Aránguiz e Arturo Vidal; Fuenzalida, Vargas e Alexis Sánchez.

Arbitragem

O trio de arbitragem vem da Argentina. Néstor Pitana comanda a partida. Seus assistentes serão Hernan Maidana e Juan Belatti. Já o responsável pelo árbitro de vídeo será Fernando Rapallini, também argentino.