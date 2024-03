Nesta quarta-feira (13), o Borussia Dortmund conquistou sua classificação para a próxima fase da Champions League, ao derrotar o PSV Eindhoven, pelo placar de 2 a 0, no confronto de volta das oitavas de final, no Signal Iduna Park.

Os gols da partida, foram marcados por Jadon Sancho, no começo da partida, e Marco Reus, nos acréscimos, que decretaram o triunfo dos alemães no torneio da UEFA.

Dessa forma, o Borussia Dortmund agora espera a definição do sorteio para conhecer o adversário de quartas de final da Champions League, após ficar no empate jogo de ida por 1 a 1, no Philips Stadion.

Com o resultado, os aurinegros se juntaram a Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Arsenal e Barcelona, que também se classificaram para a próxima fase da principal competição de clubes da UEFA.

O sorteio dos confrontos para as quartas de final da Champions League está marcado nesta sexta-feira (15), a partir das 8h (horário de Brasília), em Nyon, na Suiça.

Antes do duelo contra o PSV, o técnico Edin Terzic falou sobre a entrada do zagueiro Mats Hummels no lugar de Nico Schlotterbeck, que estava suspenso pelo número de cartões amarelos.

"Hoje é o nosso oitavo jogo na Champions League e Mats Hummels será titular pela oitava vez na competição e também vai substituir Nico Schlotterbeck, que está suspenso pelo número de cartões amarelos".

Após a entrevista, o treinador do Borussia Dortmund também foi questionado pela imprensa alemã, falando sobre a experiência de Hummels em jogos na Champions League.

"Sim, é assim que está sendo nesse momento, eu sei que é sempre um grande assunto para você, se Nico Schlotterbeck não tivesse jogado ou se Niklas Süle não tivesse entrado em casmpo, teríamos um nome diferente que estamos discutindo. Sabemos que precisamos de cada rapaz e a experiência do Mats Hummels é muito importante para os jogos da Champions League. E é por isso que não é um problema para nós agora, sabemos que precisamos de jovens talentos para a defesa".

Borussia Dortmund busca se manter no G4 da Bundesliga diante do Eintracht Frankfurt neste fim de semana

Para manter o embalo nos últimos jogos, o Borussia Dortmund agora muda o foco para o Campeonato Alemão e o desafio dessa vez será contra o Eintracht Frankfurt neste domingo (17), às 13h30 (horário de Brasília), pela 26ª rodada, no Signal Iduna Park.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os aurinegros se mantém no G4, através da quarta colocação nos 47 pontos somados, um a mais que o RB Leipzig, que tem 46.