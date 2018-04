Grêmio volta à final do Campeonato Gaúcho após três anos

O Grêmio volta a disputar uma final de Campeonato Gaúcho após três anos longe da decisão da competição. O clube passou pelo Avenida na semifinal e faz a final deste ano com o Brasil de Pelotas. Nas duas últimas edições o Tricolor acabou parando nas semifinais, em 2016 diante do Juventude e 2017 do Novo Hamburgo.

No ano de 2016 a equipe, comandada por Roger Machado, foi a primeira colocada na primeira fase da competição. O clube conquistou 29 pontos, com nove vitória, dois empates e duas derrotas, se classificando para enfrentar o Brasil de Pelotas nas quartas de final.

Em jogo único, realizado na Arena do Grêmio, o Tricolor bateu o Xavante pelo placar de 4 a 1. Os gols da partida foram de Geromel, Bobô, Giuliano, e Pedro Rocha para o Grêmio e Eduardo Brock para o Brasil. A vitória deu ao time gremista vaga na semifinal, para enfrentar o Juventude.

Na primeira partida da semifinal o Juventude saiu em vantagem, fazendo 2 a 0 no estádio Alfredo Jaconi. Já na partida decisiva, o Grêmio chegou a abrir 2 a 0, com Walace e Giuliano, mas Roberson diminuiu para o time de Caxias. Miller Bolaños chegou a fazer o terceiro gol do Grêmio, mas o gol qualificado deu a vaga na final ao Juventude.

Já em 2017 o Tricolor ficou na quarta colocação na fase inicial, somando 17 pontos em quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas. A equipe, já comandada por Renato Portaluppi, pegou o Veranópolis nas quartas de final, vencendo o primeiro jogo por 2 a 0 no estádio Antônio David Farina, com gols de Miller Bolaños e Lucas Barrios. Na partida de volta o time goleou por 5 a 0, na Arena, os gols foram marcados por Bolaños, Luan, Pedro Rocha, Barrios e Edilson.

Na semifinal o adversário foi o Novo Hamburgo. O placar foi 1 a 1 nas duas partidas, a primeira realizada na Arena e a segunda no Estádio do Vale, o que levou a decisão para os pênaltis. Ao total foram 20 cobranças, Lincoln, Pedro Rocha e Kannemann erraram do lado do Grêmio, já do lado do Novo Hamburgo Preto e Assis não converteram. O placar de 7 a 6, favorável a equipe do Vale, tirou mais uma vez o Tricolor da final do Campeonato Gaúcho.

Com o Grêmio de volta a uma decisão, a primeira partida da final da competição gaúcha acontece neste domingo (1º), na Arena do Grêmio, às 16h. Já a partida de volta será no dia 8 de abril, no estádio Bento Freitas, também às 16h.