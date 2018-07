Fluminense e Palmeiras duelam no Maracanã em reencontro de Scarpa com ex-clube

INCIDENCIAS: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida disputa no Maracanã, Rio de Janeiro.

Depois de conquistar os três pontos na última rodada, Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (25), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os cariocas querem voltar a brigar pelo G-6, os paulistas procuram se aproximar um pouco mais do líder da competição, o Flamengo. O duelo acontece no Maracanã, às 19h30 (de Brasília).

Não faltam atrativos para o jogo entre as equipes. O duelo marcará o reencontro de Gustavo Scarpa com o Tricolor, a partida 200 de Dudu pelo Verdão, a estreia de Luciano com a camisa do Fluminense e a possibilidade de o Palmeiras chegar a 200 gols marcados no lendário estádio carioca, ex-Maior do Mundo.

Foto: Nelson Perez/Fluminense

Desfalcado, Marcelo Oliveira remonta equipe na volta ao Maracanã depois da Copa

O Fluminense vai com campo com uma série de desfalques. O lateral direito Léo, os volantes Dodi e Richard, além do meia Júnior Sornoza estão suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo, contra o Sport, no último domingo. Por isso, o técnico Marcelo Oliveira terá que fazer mudanças no estilo de jogo da equipe, principalmente por não ter um meia de criação para substituir o equatoriano.

Na lateral direita, a boa notícia será o provável retorno de Gilberto, que se recuperou de uma pancada sofrida no tornozelo, ainda na intertemporada. O lateral treinou normalmente nos últimos dias e deve ser relacionado para a partida. No meio, Airton deve estrear como titular e ocupar a vaga de Richard, enquanto que Jadson, que volta após cumprir suspensão, fica no lugar de Dodi.

No setor de criação, o recém-chegado Everaldo pode ser improvisado. O treinador pode ainda promover a estreia de Luciano, o meia-atacante foi regularizado nesta terça-feira (24) e deverá ser uma opção para Marcelo.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Mesmo com tantos desfalques, Marcelo Oliveira evitou lamentar e destacou a qualidade do elenco. “Essa situação é ruim, mas acontece com todos os clubes em algum momento. Não devemos lamentar quem vai sair, mas valorizar quem vai entrar”, disse.

Os tricolores vão motivados para a partida, pois vêm de vitória no Campeonato Brasileiro, fora de casa, sobre o Sport. A equipe contará com a boa fase do atacante Pedro, que assumiu a artilharia da competição após marcar duas vezes no fim de semana.

Reencontro com Flu e marca histórica no Maraca: a motivação dos visitantes

Hoje com 199 gols marcados ao longo de seus 140 jogos no Maracanã, o Palmeiras precisa balançar as redes uma única vez para chegar à expressiva marca do gol de número 200 no estádio. Considerando apenas os últimos cinco jogos do Verdão no estádio, o saldo é extremamente positivo: foram quatro vitórias e um único revés, com nove gols marcados contra quatro sofridos.

“Vamos jogar para vencer, como estamos fazendo em todas partidas. Para as nossas pretensões, esse duelo é fundamental, até para poder encosta de vez no pessoal lá de cima. O Fluminense vem de vitória, vai ser difícil. O Roger vai pensar na melhor estratégia, analisando bem o adversário. Vamos fazer o que ele pedir para sair com a vitória”, afirmou Weverton.

O Alviverde, inclusive, não perde para cariocas desde 2016, ano em que se sagrou campeão brasileiro pela nona vez. Desde então foram 13 duelos, com oito vitórias do Alviverde e cinco empates, sendo 23 gols marcados e apenas oito sofridos. Diante o Tricolor, Lucas Lima e Luan retornam de suspensão, mas devem ficar no banco de reservas.