São Paulo e Cuiabá fazem duelo direto no meio da tabela do Brasileirão

Jogando pela 35ª rodada do Brasileirão o São Paulo recebe neste domingo (26), às 18h30, o Cuiabá, em um jogo de dois times já resolvidos no campeonato, com a bola rolando no Morumbi.

O Tricolor está na 10ª posição, com 46 pontos, ficando doía cima de Fortaleza e Corinthians, enquanto o Dourado vem acima, com 47 pontos, cinco atrás do Athletico-PR.

O campeão da Copa vai por mais três pontos

Jogando com tranquilidade após o título da Copa do Brasil, o São Paulo se mantém no meio da tabela e vem para essa partida com uma derrota na última quarta-feira (22), por 1 a 0 para o Fluminense fora de casa, com gol de Cano.

Para a partida Dorival terá muitos problemas para escalar o time. Por lesão não terá Pato, Calleri, Galoppo, Igor Vinícius, Marcos Paulo e Rodrigo Nestor, enquanto terá também, por suspensão, Diego Costa, Gabriel Neves, Beraldo e Rafinha, fora também.

O provável time do São Paulo para a partida é: Rafael, Nathan, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo maia, Alisson, Wellington Rato e Michel Araújo; James Rodríguez e Luciano.

Para se manter na Sula

O Dourado também está tranquilo na temporada, sem ameaças de rebaixamento, indo também para a Sula. O Dourado chega de vitória por 2 a 1 em casa sobre o Fortaleza, com gols de Deyverson e Pitta, enquanto Pikachu descontou, no domingo (12).

Bruno Lazaroni, diferentemente do São Paulo, não terá apenas Deyverson, que está suspenso.

O provável time do Cuiabá para a partida é: Walter Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Raniele e Denílson; Jonathan Cafú, Clayson e Pitta.

Arbitragem e transmissão

Paulo Cesar Zanovelli da Silva será o árbitro da partida, tendo Marcia Bezerra Lopes Caetano e Celso Luiz da Silva como auxiliares. O VAR terá comando de Wagner Reway.

Além do tempo real aqui na VAVEL Brasil com todos os lances e emoções, o jogo entre São Paulo e Cuiabá terá transmissão ao vivo no canal de pay-per view Premiere.