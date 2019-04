Barcelona, Bayern de Munique, Juventus e Monaco: o sonho pela Tríplice Coroa

A Tríplice Coroa é um objetivo que poucos clubes europeus têm o prazer de ostentar. Afinal, consiste em vencer o campeonato nacional, a copa do país (não vale a taça da liga, cujo peso é inferior à copa nacional) e a cobiçada Uefa Champions League. No entanto, para quatro agremiações, o sonho pode se tornar realidade nesta temporada.

Barcelona, Bayern de Munique, Juventus e Monaco se mantêm na corrida pelo triplete em 2016/17. Os quatro times entram em campo nesta semana, pelo primeiro jogo das quartas de final da Champions League, visando dar mais um passo em busca da Tríplice Coroa.

Nesta terça-feira (11), no Juventus Stadium, em Turim, a Juve espera conter o ímpeto ofensivo do Barça, enquanto o cativante Monaco mira aprontar para cima do Borussia Dortmund no Signal-Iduna-Park, em Dortmund, depois de haver eliminado o Manchester City nas oitavas. Um dia depois, é a vez de o Bayern medir forças com o Real Madrid na Allianz Arena, em Munique.

Os sem chances de triplete

Vivo na UCL, Borussia Dortmund do artilheiro Aubameyang não tem mais chances de conquistar a Tríplice Coroa (Foto: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

O Borussia Dortmund perdeu de goleada o clássico contra o Bayern de Munique no último sábado (8) e deu adeus à possibilidade de título da Bundesliga. Os aurinegros figuram na quarta posição, 18 pontos atrás dos próprios bávaros, líderes do certame, faltando seis rodadas para o término do campeonato.

A equipe de Munique contém 21 vitórias contra 14 do time de Dortmund, ou seja, diferença impossível de ser tirada mesmo que acontecesse seis derrotas do Bayern e seis vitórias do Borussia.

Real Madrid, Leicester City e Atlético de Madrid são os outros classificados às quartas de final da Champions League e que bem antes já haviam ficado pelo caminho na corrida pela Tríplice Coroa.

Os merengues perderam para o Celta de Vigo e deram adeus à Copa do Rei nas quartas. Já o Leicester, que encantou o mundo vencendo a Premier League na temporada passada, caiu na quinta rodada da FA Cup (Copa da Inglaterra) e milita na 11ª posição da liga inglesa, 39 pontos atrás do líder Chelsea. O Atlético, por sua vez, foi eliminado pelo Barça nas semifinais da copa nacional (Copa do Rei).

Situação dos postulantes à Tríplice Coroa

Allegri, técnico da Juve (Foto: NurPhoto/Getty Images)

Das equipes com chances de Tríplice Coroa, a Juventus é a que está mais próxima de ganhar o campeonato e a copa nacional. Na Serie A, o time de Massimiliano Allegri está com o hexacampeonato (inédito na história do futebol italiano) encaminhado, estando a seis pontos da vice Roma faltando sete rodadas a disputar. Na Copa Itália, bateu o Napoli nas semifinais e agora fará a final diante da Lazio, no dia 2 de junho, no estádio Olímpico, em Roma.

O Bayern também está com sua vida bem resolvida na Alemanha. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o esquadrão bávaro precisaria de uma derrapada histórica para perder o título da Bundesliga. Na semifinal da DFB Pokal (Copa da Alemanha), o clube da Baviera enfrentará o Borussia Dortmund, no dia 26 de abril, na Allianz Arena, em jogo único.

Encantando o mundo do futebol com um time jovem e capaz de superar grandes elencos, vide o Manchester City de Pep Guardiola, o Monaco de Leonardo Jardim prova que a boa fase não é apenas uma obra do acaso. Na Ligue 1, os monegascos são líderes com 74 pontos, três e quatro a mais que PSG e Nice, respectivamente. Enquanto que, na Copa da França, o time do principado encarará o PSG, no Parc des Princes, em Paris, dia 26 de abril, por uma vaga na final da competição.

Suárez, Messi e Neymar (Foto: Marco Bertorello/AFP)

O Barcelona é quem, em tese, tem a situação mais complicada dessas quatro agremiações. Os comandados de Luis Enrique perderam para o Málaga na última rodada da La Liga e desperdiçaram a chance de assumir a liderança do certame. Os culés têm 62 pontos, e o Real Madrid, 72. Por outro lado, os blaugranas já estão na grande decisão da Copa do Rei, onde pegará o Alavés, no dia 26 de maio, no Vicente Calderón, em Madri.

Curiosidade

A Tríplice Coroa foi obtida oito vezes na história, sendo que quatro delas nos últimos oito anos: Barcelona em 2009 e 2015, Internazionale em 2010 e Bayern de Munique em 2013. Em junho haverá mais um clube conquistando o triplete?