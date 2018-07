Croácia é o 13º país a disputar uma final de Copa do Mundo

Google Plus

O último dia da Copa do Mundo da Rússia reservará uma final entre França e Croácia, em Moscou. Os croatas, na melhor campanha da Seleção em Mundiais, disputarão a primeira decisão na história, nesse domingo (15).

Além disso, a Croácia será o décimo-terceiro país a disputar uma final de Copa do Mundo. O domínio é amplo da Europa, que teve 10 países disputando decisões da competição. A América do Sul é o outro continente tendo países finalistas, com três.

A última decisão do Mundial que teve uma finalista inédita foi em 2010, na África do Sul, quando a Espanha derrotou a Holanda, por 1 a 0, e conquistou seu primeiro e único título, logo na primeira final, feito que poderá ser repetido pela Seleção Croata.

A Alemanha é a recordista de aparições em finais de Copa do Mundo, oito, ganhando quatro e sendo vice-campeã nas outras quatro finais. A Seleção Brasileira vem logo em seguida, com sete decisões. Confira o número de finais de cada uma das 13 seleções:

Alemanha- 8

Brasil- 7

Itália- 6

Argentina- 5

França- 3

Holanda- 3

Uruguai- 2

Tchecoslováquia- 2

Hungria- 2

Inglaterra- 1

Suécia- 1

Espanha- 1

Croácia- 1