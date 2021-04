Juventus sai na frente, mas apenas empata com Torino no dérbi de Turim

Em jogo válido pela 29ª rodada da Série A, o Torino recebeu a Juventus no Dérbi de Turim. A partida acabou empatada no Estádio Olímpico de Turim em 2 a 2. Chiesa abriu o placar, mas Sanabria virou marcando duas vezes. Cristiano Ronaldo marcou o gol de empate e deu números finais ao jogo.

Dérbi com emoção!

A primeira boa chegada foi da Juve, com um lançamento para Cristiano, que deixou para Chiesa chegar batendo, mas por cima do gol. Aos quatro, um minuto depois, Chiesa recebeu na esquerda e bateu forte, mas o goleiro espalmou.

A resposta do Torino foi aos cinco, com uma bela jogada pela esquerda que terminou com uma ótima finalização de Mandragora, mas para fora pelo lado esquerdo!

E o caminho era pela esquerda! Chiesa fez uma belíssima jogada e escapou por lá, batendo cruzado após um pivô de Morata, por baixo de Sirigu, para abrir o placar aos 12 minutos!

E aos 26 o Torino mostrava que não estava lá para apenas ver o dérbi! Em uma pressão fortíssima do Torino, houve uma pancada fortíssima que Szczesny, que espalmou para cima e Sanabria cabeceou para o fundo das redes, empatando a partida!

Aos 42, em um levantamento da direita, Morata cabeceou forte, mas Sirigu estava lá para espalmar para longe!

E adivinhem! Na primeira jogada da segunda etapa Sanabria recebeu na área após erro de passe de Kulusevski e bateu forte, para vencer Szczesny que ainda encostou na bola antes dela morrer no fundo das redes com CATORZE segundos de jogo.

Com sete minutos, em um cruzamento de Kulusevski, Cristiano Ronaldo cabeceou forte e Sirigu espalmou por cima do gol, salvando o Torino!

Aos 33 a bola voltou a entrar na rede, em um cruzamento de Bernardeschi, com desvio de Chiellini, que chegou em Cristiano Ronaldo. Ele colocou a bola na rede de cabeça, empatando o clássico!

Após o gol a Juve se lançou e aos 37 Bentancur acertou um chutaço na trave! Um minuto depois Bentancur cruzou na cabeça de Cristiano, que mandou a bola nas mãos de Sirigu. Aos 40 o Torino respondeu com chute de Lukic de fora da área, mas nas mãos de Szczesny, no meio do gol.

Aos 44, em um cruzamento da direita, Sanabria conseguiu o cabeceio e Szczesny mandou por cima do gol com a ponta dos dedos, salvando a Juve! Aos 48 Baselli bateu uma falta da entrada da área e Szczesny voou para buscar ela e salvar a Juve mais uma vez!

A Juventus teve a posse de bola na partida, com 71%, contra 29% do Torino. A Juve finalizou 22 vezes, acertando oito, contra 10 finalizações do Torino, que acertou seis delas.

Próximos jogos e classificação

A Juventus volta a campo na próxima quarta-feira (7), às 13h45, quando encara o Napoli. Já o Torino entra em campo no sábado (10), às 15h45, quando visita a Udinese.