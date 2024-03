Nesta segunda-feira (4), a Internazionale se manteve firme na luta pelo título do Campeonato Italiano 2023/24, ao derrotar o Genoa por 2 a 1 em confronto válido pelo encerramento da 27ª rodada do Calcio, no Giuseppe Meazza, em Milão.

Os gols da partida foram marcados por Kristjan Asllani e Alexis Sánchez para os donos da casa, enquanto Johan Vásquez descontou a favor dos visitantes.

Com o resultado, a Internazionale segue firme na liderança do Campeonato Italiano nos 72 pontos conquistados e abriram 15 de vantagem para a vice-líder Juventus, que perdeu para o Napoli na rodada.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi também manteve os 100% de aproveitamento em 2024, com 12 vitórias consecutivas nos últimos jogos, somando todas as competições.

Por outro lado, o Genoa se manteve na 12ª colocação nos 33 pontos e cada vez mais distante de uma vaga para a Conference League da próxima temporada.

Nesse momento, os Rossoblu estão há 13 pontos de distância do G6, que atualmente é ocupado pela Atalanta, que fecha a zona de classificação para as competições europeias.

Durante os primeiros minutos, a Internazionale encontrou basante dificuldade para atacar os visitantes na tentativa de inaugurar o marcador no Giuseppe Meazza, diferentemente dos jogos anteriores.

Mesmo atuando fora de casa, o Genoa teve sua primeira chance com perigo aos 25 minutos, com Matteo Retegui, que parou na grande defesa de Sommer e o goleiro suiço evitou o primeiro gol da partida.

No entanto, quem começou abriu o placar do duelo foi a Internazionale aos 30 minutos, com Asllani, que apareceu como surpresa ao ataque e, após troca de passes, bateu forte sem chances para o goleiro Josep Martínez, que nada pode fazer.

Três minutos, os mandantes chegaram ao segundo gol, após Barella ser derrubado dentro da área pelo zagueiro Johan Vásquez e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o chileno Alexis Sánchez bateu bem e ampliou o marcador.

Na volta para o segundo tempo, o Genoa entrou com bastante gás e diminuiu o placar aos oito minutos, com Vásquez, que aproveitou a falha da defesa adversária e pegou de primeira para fazer 2 a 1.

Mesmo em desvantagem, os Rossoblu não se entregaram e chegaram a empatar a partida aos 20, com Vitinha, mas o assistente anulou o gol rapidamente devido à posição irregular do atacante na jogada.

Antes do apito final, a Internazionale não encontrou dificuldades nos últimos minutos, souberam adminstrar o resultado e conquistaram mais três pontos na corrida pelo título do Scudetto.

Próximos compromissos

Para se manter na liderança da Serie A, a Internazionale retorna a campo no próximo sábado (10) e o desafio dessa vez será contra o Bologna, pela 28ª rodada do Calcio, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara.

Do mesmo modo, o Genoa vai em busca de recuperação no Campeonato Italiano contra o Monza em casa, também no mesmo dia, às 16h45, no Estádio Luigi Ferraris.