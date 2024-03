No próximo sábado (30), o Bayern de Munique retorna a campo para mais um desafio na temporada e dessa vez para enfrentar o Borussia Dortmund, em clássico realizado pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, às 14h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, o clube bávaro se mantém na vice-liderança com 60 pontos somados, incluindo 19 vitórias, três empates e apenas quatro derrotas.

Dessa forma, o Bayern de Munique precisa do resultado positivo em casa pelo Campeonato Alemão, para se manter na caça do líder Bayer Leverkusen, que enfrenta o Hoffenheim ainda nesta rodada.

Nesse momento, a diferença para os dois times na tabela de classificação da Bundesliga é de apenas 10 pontos somados, com sete rodadas para o fim da competição nacional.

Além disso, o Bayern de Munique também busca chegar ao seu 12ª consecutivo de invencibilidade no Der Klassiker, somando todas as competições, incluindo Campeonato Alemão e Supercopa da Alemanha.

Durante esse período, os bávaros conquistaram 11 vitórias e um empate sobre o Borussia Dortmund, entre novembro de 2019 à novembro de 2013, com 34 gols marcados e apenas 16 gols sofridos.

Em contrapartida, a última derrota dos Die Roten para o arquirrival, foi justamente pela decisão da Supercopa da Alemanha de 2019, por 2 a 0, no Signal Iduna Park.

O último confronto entre as duas equipes no Der Klassiker, foi no dia 4 de novembro do ano passado, com goleada do Bayern de Munique sobre o Borussia Dortmund fora de casa por 4 a 0, através da 10ª rodada do Campeonato Alemão.

Bayern de Munique deve ter força máxima contra o Borussia Dortmund no Der Klassiker deste sábado

Para essa partida, o técnico Thomas Tuchel deve escalar o Bayern de Munique com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição neste fim de semana no Der Klassiker.

Por outro lado, os bávaros terão que lidar com os desfalques de Tarek Buchmann, Bouna Sarr, Raphaël Guerreiro, Sacha Boey, Manuel Neuer e Noussair Mazraoui, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Bayern de Munique também não sabe se vai poder contar com os atacantes Harry Kane e Kingsley Coman, que ainda se recuperam de lesões e são dúvidas para enfrentar o Borussia Dortmund neste sábado pelo Campeonato Alemão.