Em grande fase na temporada, o Borussia Dortmund busca manter o embalo nos últimos jogos e o desafio dessa vez será contra o Bayern de Munique no dia 30 de março, após Data Fifa, através da 27ª rodada do Campeonato Alemão, às 14h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, o clube aurinegro se mantém na quarta colocação com 50 pontos somados, incluindo 14 vitórias, oito empates e quatro derrotas.

Dessa forma, o Borussia Dortmund também busca se consolidar no G4 do Campeonato Alemão, na luta por uma vaga para a fase de grupos da Champions League da próxima temporada.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Edin Terzic precisa vencer seus jogos restantes na competição nacional e torcer por tropeços do RB Leipzig, seu principal concorrente.

Nesse momento, a diferença os dois times na tabela de classificação da Bundesliga é apenas um ponto, entre o quarto e o quinto colocado, respectivamente.

Diante do Bayern de Munique, o Borussia Dortmund também segue invicto em 2024 como visitante pelo Campeonato Alemão, desde a retomada da competição nacional, que teve início no dia 13 de janeiro.

Durante esse período, o clube aurinegro conseguiu quatro vitórias e apenas dois empates em seis partidas disputadas até o momento pela Bundesliga.

Em contrapartida, a última derrota do Borussia Dortmund como visitante na Bundesliga, foi justamente contra o Stuttgart por 2 a 1, no dia 11 de novembro do ano passado.

Além de se garantir nas quartas de final da Champions League, o Dortmund também se classificou para o Mundial de Clubes da Fifa em 2025, nos Estados Unidos, após a eliminação do RB Leipzig para o Real Madrid no torneio da UEFA.

Borussia Dortmund segue sem poder contar com Sabitzer contra o Bayern de Munique pela Bundesliga

Para essa partida, o técnico Edin Terzic segue sem poder contar com o meio-campista Marcel Sabitzer, que cumpre dois jogos de suspensão, após ser expulso contra o Werder Bremen no dia 9 de março.

Do mesmo modo, o Dortmund terá que lidar com os desfalques de Julian Ryerson e Sébastien Haller, que ainda estão entregues ao departamento médico.