O Milan teve mais posse de bola, mas sofreu para arrancar a vitória diante da Lazio, mesmo com mais jogadores em campo. Okafor saiu do banco para balançar as redes do Stadio Olimpico, pela 27ª rodada da Serie A.

Biancocelesti têm mais chances

A bola ficou com os visitantes nos minutos iniciais, mas os Biancocelesti utilizaram linhas de marcações altas, visando dificultar os espaços. Com essa estratégia, a Lazio conseguiu criar a primeira e perigosa oportunidade do jogo. Guendouzi cruzou rasteiro da linha de fundo. Kjaer se antecipou a Castellanos, dominou e cortou pela linha de fundo. Após cobrança de escanteio, Felipe Anderson desviou na primeira trave. Vecino chegou escorando na cara do gol, meio que de joelho, e mandou com perigo ao lado da meta rossoneri.

Com bastante dificuldade de atacar, ainda mais com a posse, o Milan chegou apenas duas vezes, mas desperdiçando todas, e se complicava com os erros defensivos, fazendo a Lazio crescer nas investidas. Luis Alberto chegou até encontrar espaço na entrada da área e bateu de chapa. Maignan caiu para fazer a defesa. Apenas nos acréscimos que os Rossoneri conseguiram uma boa chance. Pulisic dominou na direita, puxa para dentro e chuta forte da entrada da área. Provedel salva com uma nas mãos no meio do gol.

Foto: Divulgação/Milan

Expulsões, gol anulado e validado

O Milan voltou a marcar mais presença n o campo de ataque. E, para complicar a vida de Maurizio Sarri, Pellegrini acabou sendo expulso por dois cartões amarelos num espaço de seis minutos, ambas faltas em cima de Pulisic. Logo em seguida, o técnico mexeu no time. Luis Alberto e Castellanos deram espaço para Immobile e Hysaj. Giroud até recebeu boa bola na área, mas acabou batendo fraco, facilitando a vida de Provedel.

Demorou, mas os comandados de Pioli cresceram no jogo e fizeram valer o número a mais em campo. Loftus-Cheek finalizou com veneno, mas o goleiro fez milagre. A Lazio respondeu prontamente, em ótimo contra-ataque, que deixou Immobile na cara de Maignan, mas balançou a rede pelo lado de fora. Aos 76, Reijnders deu passe em profundidade para Rafael Leão. O atacante cruzou rasteiro da esquerda e Gila mandou contra o próprio gol. No entanto, o VAR confirmou impedimento de Leão. A torcida visitante conseguiu comemorar na reta final. Theo Hernández avançou pela esquerda, fugiu da falta de Guendouzi e tocou para Leão cruzar. Okafor finalizou no meio, Provedel fez a defesa, mas a bola voltou para o suíço colocar no fundo do gol.

Os ânimos ficaram à flor da pele e mais dois jogadores Biancocelesti foram expulsos: Marusic e Guendouzi, além dos cinco amarelos aplicados.

Situação

O Milan segue na terceira posição da tabela de classificação, com 56 pontos, um a menos que a vice-líder Juventus, enquanto a Lazio está em nono, somando 40 pontos.

O que vem por aí

Os Biancocelesti irão encarar o jogo de volta da Champions League, contra o Bayern de Munique, na próxima terça-feira (5), às 17h (de Brasília), na Allianz Arena. Por sua vez, os Rossoneri vão enfrentar o Slavia Praga, pela Europa League, na quinta-feira (7), às 17h (de Brasília), no San Siro.