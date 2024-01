Internacional busca estrear com o pé direito em casa no Campeonato Gaúcho

No próximo domingo (21), o Internacional vai fazer sua estreia na temporada 2024 contra o Avenida em casa, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho, às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio.

Dessa forma, o Colorado jogará de portões fechados no Estadual, por conta de uma punição do STJD relacionada a confusão nas semifinais do ano passado.

O Internacional vem de uma longa seca de títulos, que vem desde 2016. No entanto, o Campeonato Gaúcho é a primeira oportunidade do ano para o Colorado colocar um ponto final a este jejum.

Apesar de ter grandes objetivos ao longo de 2024, como o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Porém, o torneio estadual também é tratado, sim, como prioridade.

Diante do Avenida, o Colorado também busca estrear com o pé direito em casa no Campeonato Gaúcho para tentar quebrar com a hegemonia do arquirrival Grêmio de seis anos. O último título foi em 2016, quando os comandados de Argel Fucks derrotaram o Juventude por 3 a 0 na final.

Para essa atual temporada, o Internacional ainda busca reforços, como no caso do atacante colombiano Rafael Borré, que está próximo de ser confirmado pelo clube gaúcho nos próximos dias.

Até o momento, os colorados anunciaram as contratações do goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o meia Hyoran e o centroavante Alario, como novas peças para o técnico Eduardo Coudet para esta atual temporada. Além deles, o volante Thiago Maia também será anunciado nesta semana.

Internacional terá desfalques na estreia do Campeonato Gaúcho

Diante do Avenida, o Internacional terá que lidar com um desfalque imporante na estreia do Campeonato Gaúcho e trata-se do goleiro Sérgio Rochet, que sofreu um desconforto na região torácica e fica de fora do confronto deste fim de semana, no Beira-Rio.

Além de Rochet, o técnico Eduardo Coudet também não vai poder contar com Gabriel Mercado e Alan Patrick, que estão suspensos por seis partidas e Mauricio, que está a serviço da seleção pré-olímpica.

Em contrapartida, o Internacional deverá contar com a estreia do goleiro Ivan, que estava no Vasco e foi negociado pelo Corinthians com o clube gaúcho, teve situação regularizada no BID da CBF e estará à disposição da comissão técnica neste domingo.