Na noite desta quarta-feira (6), em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores, o Botafogo encara o RB Bragantino, no Estádio Nilton Santos. Em duelo brasileiro, as equipes lutam pela tão sonhada vaga na fase de grupos da competição.

O Fogão vem de duas vitórias e uma derrota. No dia 18, perdeu para o Vasco da Gama, por 4 a 2, em casa. Já no sábado (24), venceu o Audax-RJ, por 2 a 0, fora de casa. E no último domingo (3), derrotou o Fluminense, por 4 a 2, no Maracanã. A equipe foi eliminada da Taça Guanabara, terminando em 5º lugar, com 20 pontos. Mas disputará a semifinal da Taça Rio, contra o Sampaio Corrêa-RJ.

O Massa Bruta vem de duas vitórias e um empate. No dia 17, empatou em 2 a 2, com o São Paulo, no Morumbis. Já no sábado (24), venceu o Ituano, por 1 a 0, fora de casa. E no último domingo (3), venceu o Santos, por 1 a 0, em Bragança Paulista. A equipe se classificou para as quartas de final do Paulistão, em primeiro lugar, com 21 pontos, em que encara a Inter de Limeira.

Por ter melhor colocação no ranking de clubes divulgado recentemente pela CONMEBOL, o Red Bull Bragantino tem o privilégio de definir em seu estádio. O time paulista ocupa a 41ª colocação, enquanto os cariocas aparecem oito posições atrás, em 49º.

O retrospecto nos últimos cinco confrontos é favorável para o Botafogo, que possui três vitórias contra apenas uma do RB Bragantino, além de um empate. O último confronto encerrou com empate, em 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro de 2023.

Botafogo

O comandante não contará com John, Jacob, Jeffinho, Luiz Henrique, Pablo, Patrick de Paula e Rafael, que estão lesionados.

RB Bragantino

O treinador não terá Douglas Mendes, Eduardo Santos, Henry Mosquera, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Nathan Camargo, que estarão fora por lesão.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Fábio Matias.

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Raul e Lincoln; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Arbitragem

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Nicolás Taran (URU) e Martín Soppi (URU)

VAR: Leodán González (URU)