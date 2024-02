Na quarta-feira (21), o Cruzeiro foi à Paraíba enfrentar a equipe do Sousa pela primeira fase da Copa do Brasil. A equipe da casa venceu a Raposa por 2 a 0 no estádio Marizão e está classificada para a segunda fase do torneio, enfrentando agora o vencedor do jogo entre Petrolina e Cascavel, que acontecerá na próxima quarta-feira (28) às 19h30 em Petrolina.

Os gols do jogo foram marcados por Danilo Bala duas vezes já no fim do segundo tempo.

O Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil com seis títulos, tinha a vantagem do empate. No entanto, com um gramado bastante prejudicado pelas fortes chuvas na Paraíba, o time não conseguiu fazer valer seu favoritismo e foi eliminado na primeira fase da competição.

Com a queda precoce, a Raposa deixa a competição com R$ 1.470 milhão pela participação na primeira etapa, enquanto o Sousa acumula R$ 1.732.500 (R$ 787,5 mil pela primeira fase e mais R$ 945 mil pela segunda).

CHUVA FORTE ATRAPALHA A PRIMEIRA ETAPA

O Cruzeiro começou comandando o jogo, tendo mais posse de bola e fazendo valer o favoritismo. Aos 14 minutos, após um cruzamento, Wesley Gasolina finalizou e o goleiro do Dinossauro fez uma boa defesa. O Sousa cresceu na partida e aos 22 minutos, Leozinho foi lançado e finalizou no travessão de Rafael Cabral.

Com a chuva aumentando, o jogo começou a ficar truncado e em uma das poucas jogadas trabalhadas, o Cruzeiro quase chegou ao gol com Arthur Gomes em boa jogada de Matheus Pereira, mas Bruno fez uma grande defesa. No fim do primeiro tempo, o Sousa teve duas boas chances, mas parou em Cabral, que fez ótimas intervenções.

DANILO BALA DECIDE A CLASSIFICAÇÃO DO SOUSA

O segundo tempo foi bem menos movimentado que o primeiro, com as duas equipes não conseguindo criar boas chances de gol. O Cruzeiro jogava com o regulamento debaixo do braço, já que precisava apenas de um empate para se classificar, enquanto o Sousa tentava se soltar, mas sem conseguir assustar a Raposa.

Quando todos já esperavam a classificação do Cruzeiro, o Sousa foi valente e aos 44 minutos do segundo tempo, Everton cruzou para a área, a bola passou por todo mundo, bateu na trave e no rebote Danilo Bala finalizou para dentro do gol, abrindo o placar no Marizão. O time de Larcamón foi para cima e quase conseguiu o empate em um bate e rebate na área e, em um contra-ataque, Danilo Bala recebeu e finalizou de longe, encobrindo o goleiro Rafael Cabral e marcando um golaço, garantindo a classificação para a equipe do Sousa.

PRÓXIMOS JOGOS

Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Mineiro e enfrentará a equipe do Pouso Alegre no próximo domingo (25), às 11h, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela sétima rodada do torneio.

O Sousa volta a campo pelo Campeonato Paraibano e recebe a equipe do Treze neste domingo (25), às 17h, pela sexta rodada da competição.