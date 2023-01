De Córdoba a Florencio Varela

En estas horas, la dirigencia de Defensa y Justicia concluyó con éxito las negociaciones por las incorporaciones de Leandro Espejo y Julián Malatini,, quienes en la última Liga Profesional Argentina de Fútbol jugaron en Talleres. El defensor oriundo de General Cabrera aterriza a la institución del Gran Buenos Aires en préstamo y con una opción de compra. En el elenco de Barrio Jardín debutó en marzo de 2021 en un compromiso ante Sarmiento. En síntesis disputó 43 encuentros y anotó un tanto. Además formó parte de las Selecciones Argentinas Sub 17, Sub 18 y Sub 20.

En el caso de Espejo, arribó con el pase en su poder y firmó su vínculo hasta diciembre de 2024. Antes de concretar su llegada al Halcón, en su recorrido defendió los colores de Sportivo Peñarol de San Juan y la escuadra cordobesa. El nuevo mediocampista del conjunto dirigido por Julio Vaccari jugó cinco partidos en el Matador cordobés y convirtió un gol. En la primera fecha del Torneo de Socios en el triunfo contra el Verde de Junín por 2 a 0, el ex mediocampista del Tricolor ingresó en lugar de Gastón Benavidez a los 42 minutos del segundo tiempo.

Luego en la derrota frente a Vélez Sarsfield por 2 a 1, en el estadio José Amalfitani, el ex jugador del Bohemio reemplazó a Favio Álvarez a los 16 del complemento. Más tarde, en el ciclo de Javier Gandolfi estuvo desde el arranque en la victoria ante Aldosivi por 3 a 1. En ese choque convirtió el primer tanto del Albiazul.

En esa oportunidad la T salió al campo de juego con: Guido Herrera; Julio Buffarini, Matías Catalán, Lucas Suárez y Ángelo Martino; Matías Godoy, Rodrigo Garro, Diego Ortegoza, Christian Oliva y Leandro Espejo; Maximiliano Álvez.

Nuevamente en la igualdad contra Unión por 2 a 2, Espejo sustituyó a Diego Valoyes a los 33 de la segunda etapa. Finalmente en su último cotejo para Talleres, volvió a ser titular. En ese duelo los dirigidos por Gandolfi se impusieron por 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima La Plata. En esa ocasión, el Matador estuvo compuesto por: Herrera; Buffarini, Malatini, Suárez, Martino; Alan Franco, Cristian Oliva, Godoy, Matías Esquivel, Espejo; Álvez.

Mientras tanto Adonís Frías se transformó en el refuerzo de León de México y fue presentado a través de un spots solidario. En ese aviso el ex marcador central del cuadro de Florencio Varela informó: "Este invierno donaremos miles de cobertores para ayudar a muchas personas y hacer que sus noches sean menos frías. Soy Adonis Frías, nuevo jugador del club León, y juntos calentaremos el invierno".

Por su parte, el zaguero del equipo orientado por Hernán Crespo que se consagró campeón de la Copa Sudamericana de 2020 se despidió en sus redes sociales: "Soy un agradecido de poder haber jugado en el club de la ciudad que nací y que amo con todo mi corazón, desde que pise el club jamás pensé que iba a lograr todo lo que se logró, fueron años de mucho trabajo, sacrificio y mucho crecimiento. Sé que nos vamos a volver a ver, gracias por todo".