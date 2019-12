Borussia Dortmund começa sua caça por um novo atacante

Novembro de 2019. No Westfalenhalle, em Dortmund, acontecia a Assembleia Geral onde a diretoria do Borussia Dortmund faz a devida prestação de contas aos membros do clube. Entre os assuntos financeiros e cobranças feitas ao técnico e ao time, o CEO do clube admitiu que cometeu um erro e que o time precisará contratar um novo centroavante na janela europeia de inverno.

Algo semelhante já havia ocorrido na temporada anterior, quando a diretoria do clube julgou que poderia contar apenas com o Maximillian Philipp como atacante e depois precisou trazer o Paco Alcácer às pressas do Barcelona. O espanhol teve seus bons momentos na temporada 2018-19, isso é inegável, mas no campeonato atual ele têm sofrido com uma sucessão de lesões e obrigado o técnico Lucien Favre a improvisar inúmeros jogadores na posição de 9. Até agora, fora o próprio Alcácer, Jacob Bruun Larsen, Julian Brandt, Marco Reus, Mario Götze e Thorgan Hazard já atuaram como atacantes.

Diante da crescente necessidade da contratação de um novo jogador de ataque e das afirmações da diretoria de que alguém chegará, alguns nomes têm sido especulados pela mídia e pela torcida do Borussia Dortmund:

Mario Mandzukić: o nome do croata sempre surge nas janelas de transferência do clube. Com uma boa passagem pelo Bayern, ele já está habituado à Bundesliga e por isso não teria muitos problemas de adaptação ao ritmo do campeonato. O fato dele estar sendo pouco utilizado na Juventus também seria algo que facilitaria sua opção pela trocar de clube. No entanto, ele recentemente teria afirmado que não gostaria de voltar a atuar na Alemanha.

Erling Braut Haaland: o jovem norueguês teve uma ascensão meteórica nesta temporada. Na segunda metade da temporada passada, ele teve atuações tímidas e marcou apenas cinco gols em dez aparições, mas nesta ele já possui 27 gols em 20 partidas competitivas, sendo que oito deles foram marcados nos cinco jogos da UEFA Champions League em que ele atuou. Com contrato até 2023, o atacante do Salzburg tem uma cláusula de contrato estimada em €30 Milhões e chamou a atenção de muitos clubes, dentre eles o Borussia Dortmund. No entanto, o preço, a concorrência e o fato de que o clube austríaco dificilmente o liberaria nesta janela, são agravantes que fazem com que a sua contratação seja improvável neste momento.

Oliver Giroud: com vínculo contratual com o Chelsea até Jun/20, o francês não tem atuado muito pelo time londrino. Na temporada 2019/20, ele entrou em campo em apenas sete ocasiões, marcou somente um gol e seria um bom candidato a deixar os Blues caso surgisse uma proposta oportuna. Com 33 anos de idade e jogando em times de ponta desde 2012 quando se juntou ao Arsenal, ele tem a experiência que os dirigentes do Borussia Dortmund parecem buscar neste momento. O nome dele, inclusive, tem aparecido em vários rumores envolvendo os auri-negros.

Krzysztof Piatek: polonês de 24 anos, ele foi do Genoa para o Milan em Jan/19, mas falhou em agradar os dirigentes do time Rossonero, que segundo rumores, já estariam considerando a sua venda. Apesar de ter apenas três gols em 14 jogos na temporada atual, o atacante, que marcou 30 gols em 40 aparições em 2018/19, parece ter despertado o interesse da diretoria do Borussia Dortmund por conta do seu passado recente.

Ainda não se é possível saber com exatidão quem será o novo centroavante do time, mas se sabe que esta complicada situação dificilmente se estenderá até a segunda metade da Bundesliga.