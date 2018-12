Fluminense vence o América-MG, encerra jejum e garante a permanência na Série A

Neste domingo (02), Fluminense e América-MG se enfrentaram no Maracanã, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor venceu a partida por 1 a 0 e escapou do rebaixamento. O gol foi marcado por Richard, no final do primeiro tempo.

O Fluminense teve a primeira chance aos sete minutos, com Kayke. Após passe de Richard, o atacante dominou e bateu de pé esquerdo. Mas a zaga do América-MG afastou o perigo. Aos 12 minutos foi a vez de Luciano, que chutou e mandou para fora.

Aos 16 minutos, o América-MG teve a chance com Marquinhos. Matheusinho tentou o passe e Digão fez o corte. Mas o atacante recuperou a bola e chutou para o gol. Júlio César fez a defesa.

Aos 24 minutos, o árbitro marcou pênalti para o América-MG. Marlon deu um carrinho em Aderlan na área. Luan bateu e Júlio César fez a defesa. Rafael Moura pegou o rebote, mas acabou mandando para fora.

O Fluminense poderia ter aberto o placar aos 33 minutos, quando Marcos Júnior recebeu a bola após cruzamento de Jadson e mandou de primeira. Mas o goleiro João Ricardo fez ótima defesa.

Aos 40 minutos, enfim, o Fluminense voltou a marcar um gol. Marlon cobrou escanteio e Richard subiu para cabecear para o gol. Foram mais de 13 horas sem marcar um gol, mas o jejum terminou.

O América-MG voltou atacando e aos seis minutos teve chance com Aderlan, que tentou cruzar na área e mandou forte demais. Na sequência, o lateral ainda bateu para o gol e Júlio César fez a defesa.

Aos 15 minutos, Marlon cobrou escanteio e Luciano cabeceou com perigo. Em seguida, Richard tentou tocar para a área, mas a defesa do América-MG tirou o perigo. O América-MG seguiu tentando o empate e aos 32 minutos, após cobrança de escanteio, Rafael Moura tocou para Matheus Ferraz, que finalizou e a bola foi para fora.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 45 pontos e terminou o campeonato na 12ª colocação, na zona de classificação para a Sul-Americana do ano que vem. Já o América-MG foi rebaixado para a série B, com 40 pontos e na 18ª posição.