Previa Semana 11 de la NFL

Packers – Seahawks

El jueves a la noche, la apertura de una nueva fecha de la NFL nos traerá, en los papeles, uno de los duelos de Quarterbacks más interesantes, Russell Wilson y sus Seattle Seahawks recibirán a Aaron Rodgers y sus Green Bay Packers en búsqueda de intentar cerrar el año de la mejor manera posible.

Los Seahawks que vienen de caer en la fecha 10 ante los Rams por un ajustado 36 a 31 intentaran mejorar su récord actual de cuatro y cinco, buscando algún lugar de playoff en la complicada NFC.

Los Packers mientras tanto, llegan tras derrotar a Miami Dolphins por 31 a 12 y cuentan actualmente con cuatro partidos ganados, cuatro perdidos y un empate.

Por parte del conjunto del Seattle la noticia mas importante parece que será la vuelta de Chris Carson que se perdió el ultimo partido por una lesión, mientras que en Green Bay el lunes no participaron en el entrenamiento ni Rodgers, que si lo hizo el martes, ni Graham, ni Randall Cobb, aunque se espera que los 2 primeros estén el jueves en el campo a pesar de la semana corta.

Aviso de gran partido en el arranque de la fecha con pronóstico reservado.

Cowboys – Falcons

Dos equipos que aspiraban a más al comienzo de la temporada y que han nadado en un mar de irregularidades y están en esta parte de la temporada con el mismo récord, cuatro partidos ganados y cinco perdidos.

Por el lado de los visitantes, quienes llegan en alza tras ganarle 27 a 20 a los Eagles, sus principales figuras Dak Prescott y Ezekiel Elliot todavía están en la columna del debe en esta temporada, aunque veremos en estas próximas fechas si la incorporación de Amari Cooper ayuda a una ofensiva que de a ratos se ve incapaz de vencer a las defensas rivales. La mala noticia vendrá por el lado de Sean Lee que no podrá ser de la partida.

Atlanta por su parte tuvo esta semana la buena noticia de que Deion Jones abandona la lista de IR, aunque no se cree que vuelva al campo de momento, el conjunto de Dan Quinn buscara levantarse de la derrota ante los Cleveland Browns y su principal figura, Julio Jones, tratara de convertir algún Touchdown por tercera fecha consecutiva luego de estar casi un año sin pisar las End Zones rivales.

Otro pronostico reservado, con una cierta ventaja hacia los Falcons por la localia.

Bengals – Ravens

Unos Baltimore Ravens descansados luego de su fecha Bye, recibirán a los golpeados Cincinnati Bengals, que llegan tras caer 51 a 14 contra los Saints la ultima semana, en la búsqueda de no perder la posibilidad de entrar en los playoffs.

Aun existen muchas dudas sobre la disponibilidad de Joe Flacco, de quien incluso existen rumores sobre que podría necesitar cirugía, lo que podría dar la oportunidad a Lamar Jackson de hacerse con la conducción del equipo.

Los Bengals mientras tanto, son el ultimo equipo que estaría ingresando hoy en Playoffs, y seguramente darán pelea para no perder ese lugar que consiguieron luego de un gran arranque. Seguirán sin contar con su receptor estrella A.J. Green, de quien se prevé que vuelva a las canchas recién en diciembre.

Partido ajustado, pero si Baltimore juega sin su Quarterback titular creo que los Bengals tiene chances de llevarse la victoria.

Panthers – Lions

Dos conjuntos que vienen de caer en la ultima fecha, pero que sus realidades son muy dispares, Carolina sufrió una dura derrota ante Pittsburgh por 52 a 21, mientras que Detroit cayo ante Chicago por 34 a 22.

Mas allá de la dura derrota, los visitantes siguen en la búsqueda de la clasificación, con un Cam Newton en un gran nivel y un Christian McCaffrey totalmente asentado en su rol de Running Back uno.

Por parte de los locales, que navegan por la parte baja de la NFC, con récord de tres y seis, la gran duda pasa con el receptor Marvin Jones Jr. de quien existen muchas dudas sobre su participación el domingo.

Creo que Carolina tiene todo para recuperarse de la derrota y llevarse su séptimo triunfo del año.

Titans – Colts

El Lucas Oíl Stadium de Indianápolis recibirá a dos equipos que traen un andar bastante irregular, aunque los vera llegando a ambos con sendas victorias importantes.

Los locales lograron superar a Jacksonville Jaguars por 29 a 26 y están realizando una temporada superior a los esperado. Andrew Luck parece nuevamente uno de los Quarterbacks capaces de lograr diferencias y los rookies Marlon Mack y Darius Leonard están sorprendiendo tanto en ataque como en defesa.

Los Titans viene de sorprender a New England y de ganarles cómodamente por 34 a 10 y son un equipo que durante la temporada han mezclado grandes actuaciones, como la del fin de semana, con otras realmente muy pobres, lo cual se ve reflejado en su récord actual de cinco – cuatro, aun a la espera de lograr una plaza en los playoffs.

Sera seguramente un partido cerrado con un duelo de defensas muy duras, pero si Tennessee logra mantener el impulso de su victoria de la semana pasada creo que podrá llevarse la victoria.

Buccaneers – Giants

Tampa Bay y New York son dos de los peores equipos de la temporada, y sus respectivos récords así lo demuestran, tres victorias y seis derrotas para los de la florida y dos y siete para los de la gran manzana.

Los visitantes arrancaron sorprendiendo en la primera fecha con su victoria ante los Saints, pero luego de eso han mostrado mas dudas que certezas, con varios cambios de titularidad entre Jameis Winston y Ryan Fitzpatrick incluidos, lo cual incluso a puesto en duda el futuro del joven mariscal de Tampa, de quien hasta no hace mucho, se pensaba como el jugador franquicia del conjunto de Dirk Koetter.

La mitad azul de New York se ha sentido totalmente decepcionada con la temporada actual, ya que las ilusiones formadas por el trio Manning, Beckham, Barkley no se has trasladado al campo de juego y de esta manera los Giants están hundidos en la parte baja de la tabla, con solo San Francisco con peor récord.

Creo que la victoria de los Giants ante los 49ers de la semana pasada, sumado a la derrota de Tampa contra Washington, le da al conjunto de la gran manzana una leve ventaja para el encuentro de esta jornada.

Texans – Redskins

Dos equipos que hoy están en puestos de Playoff y que no quieren dejar esa posición de honor, ambos con el mismo récord, seis victorias y tres derrotas, y con lo apretado que esta todo en ambas conferencias una derrota los podría dejar a ambos momentáneamente fuera de los seis primeros puestos.

En Houston las buenas noticias parecen venir de la mano del joven Keke Coutee, quien según los últimos reportes podría estar listo para jugar el próximo domingo, para estar detrás del dúo que conforman DeAndre Hopkins y Demaryius Thomas.

En Washington en cambio las noticias no son tan esperanzadoras ya que Chris Thompson y Jamison Crowder están en duda, y a diferencia de Coutee, en el equipo de la capital no están tan seguros de que lleguen en forma al encuentro. Si a esto le sumamos las bajas que viene acarreando la línea ofensiva de los Redskins, las noticias no son tan esperanzadoras para un equipo que viene de ganarle por solo 16 a 3 a los Buccaneers.

Me parece que las lesiones de Washington les traerán problemas, lo cual inclina la balanza hacia Houston en este duelo.

Steelers – Jaguars

El ultimo encuentro que nos queda de los del primer turno, enfrenta quizás a dos de los equipos de realidades mas diferentes, ya que los dirigidos por Mike Tomlin vienen en franco ascenso, ya que luego de un arranque lento, los Steelers han ido de menor a mayor sobre todo en defensa, con su punto máximo hasta ahora en la victoria del ultimo jueves frente a Carolina.

La novedad de Pittsburgh es que Le´Veon Bell no se presento a las practicas en la fecha límite, con lo cual no podrá jugar por el resto del año, con lo cual el joven Conner seguirá siendo la principal arma ofensiva en el juego terrestre de los Steelers.

Los Jaguars traen, por su parte una temporada decepcionante, cuando se esperaba mucho más de un equipo que estuvo la temporada pasada a solo un par de jugadas de dejar afuera de competición a los que mas tarde serían los subcampeones del SuperBowl. La vuelta de Leonard Fournette dará mas armas a Blake Bortles, quien buscara cambiar la cara de un equipo que hasta ahora no demostró todo lo que aparentaba.

Los Steelers tienen en los papeles una superioridad para llevarse el encuentro, veremos si lo pueden plasmar en el campo.

Raiders – Cardinals

Del primer partido que hablaremos del segundo turno es seguramente de los mas flojos en los papeles de toda la semana, los Raiders de Gruden no encuentran en camino, y tienen en este momento el peor récord de toda la liga con uno y ocho, y se muestran como el claro candidato a tener el número uno del próximo draft, además de varios picks más que consiguió Gruden este año con varios trades. Por el lado de Arizona, las cosas no pintan mucho mejor, con solo dos victorias en los diez partidos disputados hasta ahora pelean el fondo de la NFC con Giants y 49ers.

Al ya debilitado equipo de Oakland probablemente habrá que sumarles las bajas de Jordy Nelson y Martavis Bryant que no parecen estar en forma para llegar al domingo, por lo cual Arizona quizas tenga posibilidades de llevarse su tercera victoria del año.

Broncos – Chargers

Los Ángeles Chargers están teniendo una gran temporada, segundos a solo un juego de Kansas City en la AFC, y demostrando semana a semana su buen juego colectivo de la mano de Philip Rivers, Melvin Gordon, Keenan Allen y Austin Ekeler, sumado a una defensa que es de las que menos puntos permite en la NFL. Llegan tras ganarle de manera contundente a los Oakland Raiders por 20 a 6, para recibir a unos Denver Broncos que tuvieron dos semanas para preparar este encuentro debido a que vienen de su fecha Bye.

La buena noticia para los locales seria la posible vuelta de Royce Freeman, a quien la semana de descanso parece haberle dado el tiempo para recuperarse de su lesión, con lo que volvería a compartir acarreos con uno de los novatos que han dejado buenas sensaciones esta temporada, como lo es Philip Lindsay.

El juego de los Chargers parece ser superior en este momento de la temporada, por lo cual no debería sorprendernos una victoria del equipo local.

Eagles – Saints

¿Tendremos en la fecha 11 el duelo del último campeón del Superbowl con el futuro campeón? Los Saints traen a cuesta el segundo mejor récord de la NFL y ocho victorias de manera consecutiva, por lo cual no es raro imaginarlos en febrero próximo disputando la próxima Superbowl, pero deberán superar antes a un duro rival como son los Philadelphia Eagles, que, aunque de manera irregular, tienen un récord de cuatro victorias y cinco derrotas, siempre son un equipo para tener en cuenta.

La incorporación de Golden Tate, le ha dado todavía mas armas a Carson Wentz en el juego aéreo, pero su gran problema viene por la vía terrestre, ya que desde la lesión de Jay Ajayi, los Eagles no han podido encontrar al reemplazante indicado para que su ofensiva por tierra sea una gran preocupación para las defensas rivales.

Por el lado de New Orleans, a la maravillosa temporada de Brees, Kamara y Thomas, tenemos que sumarle también la vuelta de Mark Ingram, y la aparición en jugadas claves de su segundo Quarterback Taysom Hill, quien puede pasar o correr con el balón, lo cual lo hace muy importante en jugadas muy específicas.

Si bien los Eagles encendidos son capaces de complicar a cualquier equipo de la NFL, creo que los Saints tienen con que superar este escollo y llevarse una nueva victoria.

Viking – Bears

El MNF nos traerá un duelo divisional mas que interesante, el líder de la división, Chicago, que tiene récord de seis y tres, y llega tras derrotar a los Lions, recibe a su escolta Minnesota, con cinco victorias, tres derrotas y un empate, que llega al encuentro luego de su Bye Week.

Los locales trataran de apoyarse en la gran temporada que trae su dúo de Running Backs, Tarik Cohen y Jordan Howard, y seguir mejorando el trabajo que realiza semana a semana el joven Mitchell Trubisky, quien parece cada día asentarse mas en los mandos de las riendas del equipo de la ciudad del viento.

Los visitantes, en cambio, tiene su fortaleza en el juego aéreo, Adam Thielen, es el receptor con mas yardas en toda la NFL, y su compañero de dupla Stefon Diggs se complementa de manera ideal. Si a esto le sumamos el retorno, luego de una lesión que le hizo perder varios partidos de la temporada, de Dalvin Cook, esta claro que los Vikings no van a Chicago de paseo.

Los duelos divisionales suelen ser cerrados, y si le agregamos la lucha por la punta, seguramente tendremos un partido con un pronóstico más que reservado.

Chief – Rams

¿Existe algún plan mejor para un lunes a la noche que ver a los que son hasta este momento los dos mejores equipos de la NFL? En los papeles la respuesta en claramente que no. Ambos llegan con el mismo récord, nueve y uno, liderando sus respectivas conferencias, y jugando un football increíble.

Kansas City encontró en Patrick Mahomes un Quarterback de lujo y para unos cuantos años, y el joven esta pagando con creces su titularidad luego de la ida de Alex Smith. Con 31 Touchdowns y solo 7 intercepciones en lo que va de la campaña, el joven egresado de Texas Tech, maneja los hilos de una ofensiva que además tiene en gran nivel a Kareem Hunt, Tyreek Hill y Travis Kelce. El debe del conjunto dirigido por Andy Reid es su defensa, una de las que mas yardas y puntos permite por partido.

Del otro lado Sean McVay seguramente estará preocupado por la lesión de Cooper Kupp, quien venía teniendo una temporada excelente y se perderá el resto de lo que queda, pero aun así, la ofensiva del conjunto californiano cuenta con uno de los probables candidatos a MVP de la temporada, el increíble Todd Gurley, que semana a semana corre detrás de una gran línea ofensiva y marca el tiempo de los partidos de su equipo. La preocupación semana a semana también viene del lado de la defensa, sobre todo pensando en los nombres que tiene, y que ya acercándonos al final de la temporada todavía no encontró el rendimiento que seguramente todo el cuerpo técnico esperaba al comienzo de esta.

La parte mas amarga de este partido fue la noticia de que, debido al estado del Estadio Azteca, el juego se trasladó al Coliseo de Los Ángeles, dejando de esta manera una mala noticia para las series internacionales de la NFL, debido a esta mancha, y al futuro de los Juegos en aquel país.

Bye Week

Los conjuntos que descansarán esta semana en busca de recuperar jugadores y planificar las ultimas fechas serán, Bills, Browns, Dolphins, Jets, Patriots y 49ers.