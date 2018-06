Artilheiros, Lukaku e Harry Kane brilham no dia 5 de #VAVELnaRússia

O quinto dia de Copa do Mundo na Rússia foi bastante satisfatório para as seleções da Europa. Nesta segunda-feira (18), elas levaram a melhor em seus respectivos confrontos e iniciaram a caminhada rumo as oitavas.

No Grupo F, a Suécia conseguiu importante triunfo sobre a Coreia do Sul e venceu por 1 a 0. Pelo Grupo G, a Bélgica mostrou suas armas e goleou o Panamá por 3 a 0. Na mesma turma, a Inglaterra passou um pouco de sufoco, mas conseguiu vencer a Tunísia por 2 a 1 no apagar das luzes.

Repercussões do dia

Resumo dos jogos

O dia já começou com um bom confronto. Com o auxílio do árbitro de vídeo, a Suécia bateu a Coreia do Sul em Nizhny Novgorod e agora divide a liderança do Grupo F com o México.

Árbitro Joel Aguilar consulta o VAR na partida entre Suécia e Coreia do Sul (Foto: FIFA/Adam Pretty/Getty Images)

A tecnologia tem sido bastante utilizada neste Mundial. Utilizado pela primeira vez na partida entre França e Austrália, o VAR deu as caras novamente, sendo determinante em mais uma vitória. O sueco Viktor Claesson foi derrubado na área por Kin-Min Woo, mas Joel Aguilar mandou o jogo seguir. Após muita pressão dos suecos, o mexicano decidiu consultar o lance pelo árbitro de vídeo e confirmou o pênalti.

O zagueiro e capitão da Suécia, Granqvist, foi para a marca da cal e cobrou com tranquilidade para abrir o placar. Vitória sueca no retorno do país a Copa do Mundo.

A segunda partida do dia aconteceu em Sochi. Após um primeiro tempo sendo superior, a Bélgica foi avassaladora na segunda parte e goleou a estreante Panamá. Com a vitória, os europeus assumiram a ponta do Grupo G.

Lukaku foi o grande astro do jogo (Foto: AFP/Odd Andersen/Getty Images)

A promissora geração belga, agora mais experiente, teve uma estreia positiva. A vitória foi construída nos 45 minutos restantes, com Mertens abrindo o placar em um lindo pombo sem asa. Então foi a vez de Lukaku começar a ser o dono da partida. Marcou um bonito gol de cabeça após grande passe de trivela de Kevin De Bruyne. Depois, foi a vez de Hazard deixar o atacante livre para finalizar na saída do goleiro e marcar o terceiro.

Para fechar a segunda-feira (18) de jogos, a Inglaterra enfrentou a Tunísia e encontrou mais dificuldades do que esperava. Em Volgogrado, o time inglês sofreu, mas venceu os africanos com dois de Harry Kane. O atacante inglês, sensação do Tottenham nas últimas três temporadas, provou o porquê de ter sido escolhido como capitão e principal referência da Seleção Inglesa.

Kane comemora gol heroico nos acréscimos (Foto: AMA/Robbie Jay Barratt/Getty Images)

Foi ele quem abriu o placar logo no início, mostrando oportunismo e marcando seu primeiro gol em uma Copa do Mundo. Porém, a alegria durou até o fim do primeiro tempo, quando a Tunísia empatou com Sassi, de pênalti. E foi no final que a estrela do artilheiro resolveu aparecer. Trippier cobrou escanteio, Maguire desviou e Kane, sozinho, completou de cabeça para decidir a partida.