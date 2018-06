Guía VAVEL Mundial Rusia 2018: 32 selecciones en busca de la gloria eterna

Google Plus

Pasaron más de 1000 días y nos volvemos a encontrar con ese gran campeonato, el que esperamos cada cuatro años y a medida que se acercan los días, comienza a crecer en el ambiente. Finalmente llegó el Mundial, esta vez en otro continente. Atrás quedó la Copa del Mundo en territorio brasileño y a partir del 14 de junio, Rusia será nombrada por muchos de los amantes de este deporte. Durante un mes, treinta días que parecen pocos, pero seguramente se harán infinitos tras las extensas jornadas que se llevarán día a día.

Un evento deportivo que está fuera de lo configurado. Acá no existen clubes dirigidos por multimillonarios con una chequera enorme para desembolsar millonadas de dólares o euros. Cada selección alistó a 23 jugadores, algunos en base a su rendimiento, otros con la misión de formar un gran grupo. En un Mundial no hay contrato que valga, los 32 participantes que estarán en suelo ruso coincidirán con un solo objetivo: la gloria.

Parece que fuera ayer cuando se disputó la Copa del Mundo en Brasil. Muchísimos recuerdos seguramente comenzarán a llegar en la memoria de cada fanático. Las grandes epopeyas de Costa Rica en el ‘Grupo de la Muerte’ y llegando como revelación a los cuartos de final. Las increíbles y tal vez inesperadas eliminaciones de Italia e Inglaterra en la fase de grupos. La lesión de Neymar en la columna que lo dejó afuera del campeonato y seguido a esto se produjo uno de los resultados más históricos como la goleada alemana por 7-1. La salvada de Javier Mascherano en el tiro de Arjen Robben en la semifinal.

Una de las jugadas más recordadas del último Mundial | Foto: La Prensa

Y así podremos estar recordando hasta el final de este torneo con caños, patadas, lujos y todas las personas que estuvieron presentes. Sin embargo, este no será un campeonato diferente a los demás. Entre todos los que se disputan y van quedando en la historia siempre hay coincidencias. Récords, debuts, lesiones, hazañas, eliminaciones, alegría, tristeza. Algunos de los ingredientes que hacen que este menú mundialista tenga algo diferente al resto. Lo que hace diferenciarse de los demás.

Así como observaremos caras nuevas de las generaciones más jóvenes, volveremos a ver algunas selecciones que no participaban hace algunas ediciones como el caso de Túnez o Suecia. Tampoco hay que olvidarse de los debutantes, las ‘Cenicientas’ del Mundial como Panamá, a quien se lo recuerda por la agónica clasificación en la última fecha o de la propia Islandia, ese equipo que sorprendió en la última Eurocopa y encantó a más de un hincha con el famoso ritual realizado en cada final de partido.

Islandia, una de las selecciones que pretende ser la revelación| Foto: Ecuagol

Así como tenemos a los debutantes y a las reapariciones, no tenemos que olvidarnos de los que no van a estar. Estados Unidos se quedó en el tramo final sin llegar a conseguir al menos un repechaje. Chile, quien se había consagrado con dos Copas Américas, fue relegado de la zona de clasificación en la última fecha. Avanzando un poco más al este, encontramos a las grandes ausencias como Holanda e Italia. Dos selecciones campeonas del Mundo y que no pudieron conseguir el boleto a Rusia.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Neymar, Luis Suárez, Antoine Griezmann, Harry Kane, Toni Kroos, son algunos de los abanderados que tendrá esta gran cita deportiva que comenzará a partir del 14 de junio. Cuando se dé el pitazo inicial y la pelota comience a rodar en el Estadio Luzhnikí, las palabras quedarán en el olvido y la multitud se fusionará en un solo grito.

Messi, una de las figuras del Mundial| Foto: Sports Illustrated

Los análisis, las estadísticas, los resultados y la información irá de la mano junto a este Mundial. Por eso, desde la redacción de VAVEL Argentina te traemos esta guía mundialista donde podrás observar toda la información de cada uno de los 32 seleccionados participantes. ¿Cuándo juega tu selección? ¿Cuál es el estilo de juego de tu rival? ¿Quién es la figura de cada seleccionado? ¿Y la promesa?¿Cuál fue el camino a Rusia? Todo eso lo vas a poder encontrar acá. Más de 100 notas con todo el color del Mundial. Imágenes, vídeos, entrevistas, y mucho más. ¡Adelante! Están más que invitados a ser parte del Mundial junto a VAVEL.

Guía VAVEL: Grupo a grupo

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H