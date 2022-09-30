Minnesota Vikings vs New Orleans Saints: Live Stream, How to Watch on TV and Score Updates in 2022 NFL Season Game
Image: VAVEL

ADVERTISEMENT

60 LIVE UPDATES live icon gif
2:29 PMan hour ago

Tune in here Minnesota Vikings vs New Orleans Saints Live Score in NFL Season Game 2022

Do not miss a detail of the match with the live updates and commentaries of VAVEL. Follow along with us all the details, commentaries, analysis and lineups for this Minnesota Vikings vs New Orleans Saints match for the 2022 NFL Season Game on Week 4 on VAVEL US.
2:24 PMan hour ago

What time is Minnesota Vikings vs New Orleans Saints match for 2022 NFL Season Game?

This is the start time of the game Minnesota Vikings vs New Orleans Saints of October 2nd in several countries:

Where and how to watch Minnesota Vikings vs New Orleans Saints online live NFL Season 2022

This is the kickoff time for the Minnesota Vikings vs New Orleans Saints game on October 2 in various countries:

Argentina: 10:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network

Bolivia: 9:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network

Brazil: 10:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network

Chile: 10:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network

Colombia: 8:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network

Ecuador: 8:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network

United States (ET): 9:30 AM on NFL Network and NFL +

Spain: 3:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network

Mexico: 8:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network

Paraguay: 10:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network

Peru: 8:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network

Uruguay: 10:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network

2:19 PMan hour ago

Background Minnesota Vikings vs New Orleans Saints

The Vikings have a clear dominance in the series with a record of 23 wins and 13 losses and have won three of the last five games. This will be their first game outside the United States.

Minnesota Vikings 33-52 New Orleans Saints, 2020

Minnesota Vikings 26-20 New Orleans Saints, 2020 (Playoffs)

New Orleans Saints 30-20 Minnesota Vikings, 2018

New Orleans Saints 28-29 Minnesota Vikings, 2018 (Playoffs)

New Orleans Saints 19-29 Minnesota Vikings, 2017

2:14 PMan hour ago

Key Player New Orleans Saints

After missing the game against the Buccaneers, running back Alvin Kamara was back against the Panthers, but it was of little use to avoid the loss where he has not even surpassed 70 yards on the ground and should take a much more prominent role to help Jamies Winston in the air game.
2:09 PMan hour ago

Key player Minnesota Vikings

Despite being in the institution for several years, the reality is that Kirk Cousins is not convincing and with the doubt whether Dalvin Cook will be there or not, he will have to shoulder the team and will have to take care of the ball, as he is usually a QB with many interceptions.
Image: ESPN
Image: ESPN
2:04 PMan hour ago

New Orleans Saints: to be forceful

One of the problems for the New Orleans Saints is that they have lost fumbles and have not been able to be convincing in the first three games, which is why in all of them they have had to come from behind to try to come back and, although in one they could, in the others they could not and that has cost them the defeats.
1:59 PMan hour ago

Minnesota Vikings: adjusting on both sides of the ball

Despite coming into this game with a record of two wins and one loss, including last Sunday's dramatic win at home against the Detroit Lions, the Minnesota Vikings have to adjust on both sides of the ball, as the offense at times does not walk and the defense concedes a lot of yards, although in the decisive moments they have performed up to the task.
1:54 PM2 hours ago

International Series

With the game between the Vikings and the Saints, the activity of the NFL international games in this 2022 NFL campaign officially opens, which will include games in England, the first one in Germany and will close in Mexico City in November.
1:49 PM2 hours ago

The Kick-off

The Minnesota Vikings vs New Orleans Saints match will be played at the Northumberland Development Project Stadium, in Londres, United States. The kick-off is scheduled at 09:30 am ET.
1:44 PM2 hours ago

Welcome to VAVEL.com’s LIVE coverage of the 2022 NFL Season Game 2022: Minnesota Vikings vs New Orleans Saints!

My name is Adrian Hernandez and I will be your host for this game. We will provide you with pre-game analysis, roster updates, and news as it happens live here on VAVEL US.
VAVEL Logo