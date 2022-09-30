Minnesota Vikings vs New Orleans Saints: Live Stream, How to Watch on TV and Score Updates in 2022 NFL Season Game

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Tune in here Minnesota Vikings vs New Orleans Saints Live Score in NFL Season Game 2022
What time is Minnesota Vikings vs New Orleans Saints match for 2022 NFL Season Game?
Where and how to watch Minnesota Vikings vs New Orleans Saints online live NFL Season 2022
This is the kickoff time for the Minnesota Vikings vs New Orleans Saints game on October 2 in various countries:
Argentina: 10:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network
Bolivia: 9:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network
Brazil: 10:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network
Chile: 10:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network
Colombia: 8:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network
Ecuador: 8:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network
United States (ET): 9:30 AM on NFL Network and NFL +
Spain: 3:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network
Mexico: 8:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network
Paraguay: 10:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network
Peru: 8:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network
Uruguay: 10:30 AM on NFL Game Pass and NFL Network
Background Minnesota Vikings vs New Orleans Saints
Minnesota Vikings 33-52 New Orleans Saints, 2020
Minnesota Vikings 26-20 New Orleans Saints, 2020 (Playoffs)
New Orleans Saints 30-20 Minnesota Vikings, 2018
New Orleans Saints 28-29 Minnesota Vikings, 2018 (Playoffs)
New Orleans Saints 19-29 Minnesota Vikings, 2017