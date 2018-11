Previa Semana 12: Semana de Thanksgiving

Bears – Lions

La historia misma, desde 1934 este partido se juega en acción de gracias y este año no será diferente. Este año la historia nos traerá a un conjunto que domina hasta ahora la NFC Norte con el último de la misma división. Los Bears llegan tras vencer a los Vikings por 25 a 20 y con cuatro victorias de manera consecutiva. Por su parte Detroit llega después de una ajustada pero muy necesaria victoria, ante los Panthers, por 20 a 19.

Por parte de Chicago veremos si su dupla de Running Backs, Howard y Cohen, siguen rindiendo como hasta el momento, aunque la mayor duda es si Trubisky puede jugar luego de la lesión del domingo, ya que no entrenó ni martes ni miércoles. En caso de que el joven Quarterback quede afuera, su lugar será ocupado por Chase Daniel, quien tendría su tercera apertura en un juego de NFL.

Detroit llega luego de la marcha de Golden Tate a Philadelpia, con Kerryon Johnson y Marvin Jones Jr. descartados, lo que dejaría como principales armas a Matthew Stafford a Kenny Golladay y LeGarrette Blount.

Si Trubisky llega a ser parte de la partida, los Bears tienen una gran oportunidad de mantenerse al frente de la división, pero si queda fuera por la lesión de su hombro, Detroit puede tener una chance de dejar las cosas muy apretadas en el NFC Norte.

Redskins – Cowboys



El segundo turno del jueves nos trae otro duelo divisional más que interesante, con la punta de la NFC este en juego, Washington, que viene de caer ante Texas y está puntero con seis victorias y cuatro derrotas, tendrá que visitar a Dallas quienes llegan entonados luego de dos victorias, la última el fin de semana pasado ante Falcons por 22 a 19, y están un pasito atrás con cinco y cinco como récord.

Redskins llega con la pérdida de Alex Smith en su último encuentro y su HC tendrá que decidir si abre el juego con Colt McCoy o el recientemente incorporado Mark Sánchez. El juego terrestre, que con la lesión de Smith, será seguramente más importante que nunca, parece que nuevamente será casi exclusivamente del rejuvenecido Adrian Peterson, ya que Chris Thompson esta nuevamente en duda.

Dallas mientras tanto viene en franca levantada, con un Ezekiel Elliot retomando el nivel de la temporada pasada, mientras que Dak Prescott ha encontrado nuevas armas, sobre todo con la llegada de Amari Cooper.

La baja de Smith significará mucho seguramente para Washington, por lo que Dallas, tiene la gran posibilidad de alcanzarlos en la punta y hacer que esta división esté abierta para quien pueda tomarla.

Falcons – Saints



El cierre de este jueves de acción de gracias nos trae un TNF bien cargado, por un lado, los locales, quienes destrozaron a los Eagles por 48 a 7 y de esta manera llegaron a los 9 partidos en fila ganados, recibirán a unos Falcons que querrán recuperarse de la derrota pasada, aún sabiendo que sus sueños de Playoff están bastante alejados.

Atlanta tiene en duda a Calvin Ridley, aunque se cree, que si bien no estará al 100%, podrá ser parte del encuentro. Julio Jones, por otro lado, tratará de marcar un nuevo Touchdown por cuarto partido consecutivo, lo cual alegraría mucho a los fanáticos de Atlanta, quienes ven a su mejor carta ofensiva volver a ser determinante en el marcador, luego de pasar mas de un año sin entrar en las End Zones rivales.

La única duda en el conjunto de Sean Payton, es el rookie Tre´Quan Smith, quien llega siendo el segundo mejor receptor de Drew Brees y que de no jugar sería una baja sensible en un ataque que no tiene tantos Wide Receivers en la actualidad.

No veo a Atlanta ganando el partido, New Orleans se ve cada vez más firme en todas sus líneas, pero nunca hay que descartar a un equipo que, si bien no consiguió ese rendimiento nunca más, estuvo hace dos años a un tiempo de ser campeón de Superbowl.

Brown – Bengals



La AFC Norte parece que tiene un ganador casi definido con los Steelers jugando cada partido mejor, pero nadie le quita el sueño a los Bengals de ingresar a Playoff, ya que hoy comparte récord de cinco ganados y cinco perdidos, con varios conjuntos más en busca de la sexta y última plaza de la AFC, aunque llegan luego de caer derrotados en Baltimore, que gracias a esa victoria le alcanzó en el récord, y tendrán otro encuentro más que complicado cuando enfrenten a unos descansados Browns que llegan tras su fecha Bye.

Esta semana libre ayudó a Cleveland a recuperar soldados golpeados, con lo que llegará al encuentro descansado y en busca de sumar una nueva victoria, la cuarta de la temporada, intentando seguir mejorando luego de varios años siendo el último de la liga.

Cincinnati todavía está a la espera de A.J. Green, quien hace un par de semanas que no juega, pero según los últimos informes, los médicos del equipo confían en que pueda regresar para esta semana.

Cincinnati no puede perder si quiere seguir luchando por esa sexta plaza, pero los Browns han demostrado durante toda la temporada que no son un equipo sencillo de vencer, por lo que seguramente tendremos un partido bastante cerrado.

49ers – Buccaneers



Dos equipos que deambulan por el fondo de sus divisiones, los visitantes comparten el ultimo lugar de la NFC oeste junto a Arizona con récord de dos – ocho, mientras que lo locales se encuentras solos en el fondo de la NFC sur a un juego de Atlanta con tres victorias y 7 derrotas.

San Francisco llega tras su semana de descanso, con dos dudas en sus receptores, Pierre Garcon, quien se perdió dos de los últimos tres juegos de su equipo, y Marquise Goodwin, quien pareciera tener síntomas de conmoción. Si estos dos jugadores no están, el peso de la ofensiva recaerá nuevamente en Matt Breida y George Kittle.

Tampa Bay tendrá la baja por el resto de la temporada de O.J. Howard quien fue colocado en la lista de IR esta semana. Además, el conjunto que viene de caer 38 a 35 antes los Giants, volverá a cambiar de Quarterback, ya que Jameis Winston volverá a la titularidad, luego de haberla perdido con Ryan Fitzpatrick hace solo un par de semanas.

Tampa Bay tiene la ventaja de jugar en casa, así que posiblemente puedan lograr una victoria que corte la racha de cuatro derrotas seguidas.

Jaguars – Bills



Los rivales de nuestro siguiente partido llegan con el mismo récord, tres victorias y siete derrotas, y con momentos parecidos, ya que ninguno de los dos consiguió en lo que va de la temporada afianzar su plan de juego para buscar estar más arriba en sus divisiones.

Jaguars llega tras caer, en un partido increíble, ante los Steelers, luego de que estos le remontaran una buena diferencia, y durante todo el año han fallado en ser el equipo que amenazaba en ser candidato por la AFC sur. Blake Bortles tratará de mejorar su imagen, la cual ha tenido idas y vueltas durante toda la campaña.

Por el lado de los Bills, la noticia más importante sería el retorno del Quarterback rookie Josh Allen, pero el equipo de Buffalo ya tiene la cabeza más en el año que viene que en este.

Los Jaguars tienen la posibilidad de mejorar su récord en su visita a la fría Buffalo.

Raiders – Ravens



Uno de los equipos con peor récord de la liga, dos victorias y ocho derrotas, se enfrenta a otro, junto con los Bengals, de los tantos equipos que buscan esa sexta plaza de la AFC.

El Conjunto que dirigirá por los próximos 10 años Jon Gruden viene de conseguir su segunda victoria del año, con un gol de campo en los últimos instantes, para superar 23 a 21 a Cardinals, y existe mucho optimismo en que Jordy Nelson y Doug Martin puedan estar el domingo en Baltimore.

Los Ravens esperan a por Joe Flacco, quien no estuvo la semana pasada, pero debido a lo mal que viene jugando el conjunto de Oakland, podrían dar una semana más de descanso al veterano Quarterback y dejarle una semana más los controles a Lamar Jackson.

Baltimore tiene todo en los papeles para salir victorioso en casa, veremos si los Raiders se transforman nuevamente en los malos de la película.

Seahawks – Panthers



Si hablamos de que la lucha en la AFC por el Sexto lugar esta muy peleada, la NFC no se queda atrás, Carolina quiere recuperarse de la derrota ante Detroit y mantener el quinto puesto que hoy ocupa con seis victorias y cuatro derrotas, pero el equipo de Seattle, que está séptimo con cinco y cinco, no quiere perder ninguna pisada, y mantenerse en la senda de la victoria luego de derrotar a Green Bay en el último TNF.

Ron Rivera se encuentra preocupado por dos de sus principales armas en el juego aéreo, Devin Funchess y Greg Olsen, aunque la falta del Tight End en el entrenamiento se debe también a darle descanso luego de su fractura en el pie.

En los Seahawks se lo vio muy bien a Cris Carson en su retorno el fin de semana pasado lo cual abre caminos para Russell Wilson, ya que al poderío terrestre que viene mostrando el equipo de Pete Carroll, el retorno de Doug Baldwin le otorga mas receptores a Wilson, juntándolos con Tyler Lockett, de gran temporada y el joven David Moore.

Partido complicado de pronosticar, y seguramente se resolverá en los pequeños detalles que encuentren ambos entrenadores.

Patriots – Jets



Un nuevo duelo divisional, entre dos equipos que llegan descansados luego de tener ambos su fecha Bye, pero que muestra dos realidades totalmente distintas, los de Bill Belichick peleando nuevamente por llegar una vez más a playoff, mientras que los de Todd Bowles navegan por otra temporada en el fondo de la AFC este.

En New England las dudas pasan nuevamente por Sony Mitchel y Rob Gronkowski, quienes vienen arrastrando diferentes dolores desde hace un par de semanas. Lo más preocupante parece llegar por el lado de Tight End, ya que el Running Back, aunque de manera limitada, tuvo algunas jugadas en el partido de hace dos semanas.

La mitad verde de New York está a la espera de tener novedades del joven Sam Darnold, y de los receptores Robby Anderson y Quincy Enunwa.

Tendría que ser una debacle para New England perder contra los Jets, sobre todo si tres de sus principales armas de ataque no llegarán a poder pisar el campo el domingo.

Giants – Eagles



Dos de las más grandes decepciones del año, los últimos campeones del Superbowl mantuvieron la base, y se creía que con la vuelta de Carson Wentz las cosas irían de manera similar, pero las cosas no han salido de la manera esperada y luego de la caída ante New Orleans tienen récord de cuatro y seis. Para los neoyorquinos las cosas son aún peores, su victoria del fin de semana ante los Buccaneers es recién la tercera, lo que los tiene con un tres y siete.

New York encontró en Saquon Barkley un corredor increíble, que en momentos de la temporada ha sido el estandarte ofensivo, pero si los Giants quieren cambiar las cosas para el año que viene, tendrán que encontrar la forma de acompañarlo de mejor manera.

El bajón de Eagles quizás venga por que el juego terrestre no funcionó durante todo el año, con lo cual las defensas contrarias se enfocaron más en el juego aéreo y Wentz no tuvo los espacios del año pasado para sus receptores.

Duelo de zona baja, pero con dos conjuntos que pueden dar mucho más de lo que dan en cualquier momento.

Cardinals – Chargers



Las aspiraciones de Arizona y Los Ángeles son bien distintas, si bien ambos cayeron derrotados la semana pasada, los de Anthony Lynn aún se encuentran en la parte alta de la AFC buscando no solo la clasificación, si no también uno de los dos lugares que le darían una semana de descanso al inicio de los Playoff. Para Cardinals solo resta llegar al final de la temporada y ver qué posición le tocará en el próximo Draft.

Arizona sigue buscando el crecimiento de Josh Rosen, mientras David Johnson parece ser, semana a semana, alguien más parecido al jugador que rompió todos los moldes dos temporadas atrás. Por su parte los fanáticos parecen disfrutar lo que probablemente sean los últimos juegos de gran Larry Fitzgerald, de quien existen muchas dudas que retorne para una temporada más.

En los Chargers las dudas pasan por Austin Ekeler y Tyrell Williams, quien son dos jugadores que suelen venir desde atrás y han aparecido en momentos más que importantes durante la temporada.

Los Ángeles tienen todo para llevarse el encuentro, y mantenerse en la lucha de la AFC, será muy difícil que Arizona pueda ganarles y aún menos de visitante.

Dolphins – Colts



Miami arrancó como una de las sorpresas de la liga, hasta que se fue cayendo para estar con récord de cinco y cinco, Indianápolis por su parte llega con la misma cantidad de victorias y derrotas que su rival, pero de a poco se a mostrado como una sorpresa positiva, sobre todo en la parte defensiva, apoyado principalmente en su joven Linebacker Darius Leonard.

En estos momentos el entrenamiento de los Dolphins es una enfermería, Kenyan Drake, Ryan Tannehill, Danny Amendola y DeVante Parker son duda para llegar al domingo por distintos motivos, lo que dejaría a un ataque, ya bastante corto de efectivos, en aún peores condiciones.

Por Indianápolis se ve todo bastante más tranquilo, las últimas cuatro victorias en fila, la última antes Texans por un solido 38 a 10, los dejaron a la expectativa de estar en ese apretado grupo que busca la sexta plaza de la AFC, y si mantienen este nivel no sería raro verlos ahí a final de temporada.

Por presente, localía y poniendo en consideración las lesiones de Miami, Indianápolis tiene todo para llevarse el duelo de esta fecha.

Steelers – Broncos



Pittsburgh llega en franco ascenso al duelo contra Denver, que viene de ganarle a Chargers, y no pierde las esperanzas de entrar en Playoff.

Luego de la remontada ante Eagles, los Steelers han tenido una semana tranquila en cuanto a lesiones, y con el tema de Bell ya olvidado por completo, Mike Tomlin buscará la forma de intentar mantener la segunda plaza de la AFC que hoy ostenta.

Denver por su parte debe ganar todo lo que le queda para esperar que los que están hoy arriba de ellos pierdan algún juego y así aspirar a tener un lugar en el Wild Card de la AFC, aunque ha demostrado que no es un rival sencillo para nadie.

Steelers si mantienen el nivel deberían poder llevarse la victoria, pero con el conjunto de Tomlin nunca se sabe que cara veremos, y Denver seguramente no le perdonará un arranque lento como el de la semana pasada.

Packers – Vikings



El MNF nos trae un partido al que no le faltarán emociones seguramente. Dos equipos que querrán recuperarse de las derrotas de la fecha pasada y que tienen jugadores de talla para hacer un partido más que interesante.

Las dudas de Green Bay pasan por Jimmy Graham y Randall Cobb, aunque la que más preocupa es la del ex Tight End de Seattle. Aaron Rodgers por su parte parece totalmente recuperado de la lesión que lo afectó las primeras fechas lo cual es una noticia más que importante para Mike McCarthy.

Minnesota por su parte tuvo esta semana a su receptor estrella, Adam Thielen, con participación limitada en las prácticas, aunque se espera que pueda estar el domingo. Por otro lado, también buscarán una mejor actuación de su Running Back titular, Dalvin Cook, quien en su segundo partido luego de su lesión, rindió bastante por debajo de lo esperado.

Partido cerrado para definir un ganador.

Titan – Texans



La gran pregunta del MNF es ¿Qué equipo de Titans veremos? ¿El que superó por paliza a New England? ¿O el que perdió por amplias diferencias ante Colts? De las respuestas a esas preguntas calculo que será lo interesante que resulte el partido.

Sabemos lo que puede ofrecer Houston, quienes llegan cuartos en la AFC con récord de siete y tres y habiendo ganado sus siete encuentros de manera consecutiva. Parece que luego del mal arranque el conjunto texano encontró su mejor juego y viene llevándolo a cabo de manera muy efectiva.

Por parte de los visitantes, a los interrogantes arriba planteados hay que sumarle que aún no se sabe si Marcus Mariota podrá ser de la partida o no, con lo cual el futuro de Tennessee es aún más incierto.

Houston llega muy entonado al encuentro y si Tennessee no puede contar con su Quarterback titular, sus chances de hacer un partido como a los Patriots se reducirán de manera drástica.

Equipos en Bye



Esta semana tendremos solo dos conjuntos en bye, Rams y Chiefs, y que paradójicamente son lo equipos que nos dieron uno de los mejores espectáculos la semana pasada. Merecido descanso para ellos dos.