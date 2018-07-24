La falta de gol del Granada CF tiene solución

La falta de gol del Granada CF tiene solución

Calendario completo Granada CF, temporada 2018/2019

Fechas, horarios, resultados y crónicas de los partidos del Granada CF durante la temporada 2019/2019

Calendario completo Granada CF, temporada 2018/2019
Horarios del Granada CF en la temporada 2018 / 2019  | Fotomontaje: Granada CF VAVEL
FECHA COMPETICIÓN PARTIDO CRÓNICA 

DOMINGO

19 AGOSTO

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 1)

ELCHE - GRANADA CF

 

  

DOMINGO

26 AGOSTO

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 2)

GRANADA CF - LUGO

 

  

DOMINGO

2 SEPT.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 3)

GRANADA CF - OSASUNA

 

  

 

 

      

DOMINGO

9 SEPT.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 4)

EXTREMADURA - GRANADA CF

 

  

MARTES

18 SEPT.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 5)

GRANADA CF - RAYO MAJADAHONDA

 

  

DOMINGO

23 SEPT.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 6)

DEPORTIVO - GRANADA CF 

  

DOMINGO

30 SEPT.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 7)

GRANADA CF - CÓRDOBA

 

  

DOMINGO

7 OCT.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 8)

REUS - GRANADA CF 

  

DOMINGO

14 OCT.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 9)

GRANADA CF - MALLORCA

  

DOMINGO

21 OCT.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 10)

ALCORCÓN - GRANADA CF

  

DOMINGO

28 OCT.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 11)

GRANADA CF - ALMERÍA

  

DOMINGO

4 NOV.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 12)

ZARAGOZA - GRANADA CF

  

DOMINGO

11 NOV.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 13)

GRANADA CF - NUMANCIA

  

DOMINGO

18 NOV.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 14)

LAS PALMAS - GRANADA CF

  

DOMINGO

25 NOV.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 15)

 GRANADA CF - SPORTING

  

DOMINGO

2 DIC.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 16)

MÁLAGA - GRANADA CF

  

DOMINGO

9 DIC.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 17)

NÀSTIC - GRANADA CF

 

  

DOMINGO

16 DIC.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 18)

GRANADA CF - OVIEDO

  

DOMINGO

22 DIC.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 19)

TENERIFE - GRANADA CF

 

  

DOMINGO

6 ENERO

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 20)

GRANADA CF - ALBACETE

  

DOMINGO

13 ENERO

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 21)

CÁDIZ - GRANADA CF

 

  

DOMINGO

20 ENERO

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 22)

GRANADA CF - ELCHE

  

DOMINGO

27 ENERO

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 23)

GRANADA CF - EXTREMADURA

  

DOMINGO

3 FEB.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 24)

OSASUNA - GRANADA CF

 

  

 DOMINGO

10 FEB.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 25)

GRANADA CF - DEPORTIVO

  

DOMINGO

17 FEB.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 26)

CÓRDOBA - GRANADA CF 

  

DOMINGO

24 FEB.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 27)

GRANADA CF - REUS

 

  

DOMINGO

3 MAR.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 28)

RAYO MAJADAHONDA -GRANADA CF 

  

DOMINGO

10 MAR.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 29)

GRANADA CF - ZARAGOZA

 

  

DOMINGO

17 MAR.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 30)

ALMERÍA - GRANADA CF

  

DOMINGO

24 MAR.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 31)

GRANADA CF - LAS PALMAS

 

  

DOMINGO

31 MAR.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 32)

NUMANCIA - GRANADA CF

  

DOMINGO

7 ABR.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 33)

GRANADA CF - MÁLAGA

  

DOMINGO

14 ABR.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 34)

SPORTING - GRANADA CF

  

DOMINGO

21 ABR.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 35)

LUGO - GRANADA CF

 

  

DOMINGO

28 ABR.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 36)

GRANADA CF - NÀSTIC

  

DOMINGO

5 MAY.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 37)

OVIEDO - GRANADA CF

  

DOMINGO

12 MAY.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 38)

GRANADA CF - TENERIFE

  

DOMINGO

19 MAY.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 39)

ALBACETE - GRANADA CF

  

DOMINGO

26 MAY.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 40)

GRANADA CF - CÁDIZ

  

DOMINGO

2 JUN.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 41)

MALLORCA - GRANADA CF

  

DOMINGO

9 JUN.

 

 SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 42)

GRANADA CF - ALCORCÓN

  

 

 