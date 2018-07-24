Calendario completo Granada CF, temporada 2018/2019

|FECHA
|COMPETICIÓN
|PARTIDO
|CRÓNICA
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DOMINGO
19 AGOSTO
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 1)
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ELCHE - GRANADA CF
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DOMINGO
26 AGOSTO
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 2)
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GRANADA CF - LUGO
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DOMINGO
2 SEPT.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 3)
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GRANADA CF - OSASUNA
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DOMINGO
9 SEPT.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 4)
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EXTREMADURA - GRANADA CF
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MARTES
18 SEPT.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 5)
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GRANADA CF - RAYO MAJADAHONDA
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DOMINGO
23 SEPT.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 6)
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DEPORTIVO - GRANADA CF
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DOMINGO
30 SEPT.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 7)
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GRANADA CF - CÓRDOBA
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DOMINGO
7 OCT.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 8)
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REUS - GRANADA CF
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DOMINGO
14 OCT.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 9)
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GRANADA CF - MALLORCA
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DOMINGO
21 OCT.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 10)
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ALCORCÓN - GRANADA CF
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DOMINGO
28 OCT.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 11)
|
GRANADA CF - ALMERÍA
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DOMINGO
4 NOV.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 12)
|
ZARAGOZA - GRANADA CF
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DOMINGO
11 NOV.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 13)
|
GRANADA CF - NUMANCIA
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DOMINGO
18 NOV.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 14)
|
LAS PALMAS - GRANADA CF
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DOMINGO
25 NOV.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 15)
|
GRANADA CF - SPORTING
|
DOMINGO
2 DIC.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 16)
|
MÁLAGA - GRANADA CF
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DOMINGO
9 DIC.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 17)
|
NÀSTIC - GRANADA CF
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DOMINGO
16 DIC.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 18)
|
GRANADA CF - OVIEDO
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DOMINGO
22 DIC.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 19)
|
TENERIFE - GRANADA CF
|
DOMINGO
6 ENERO
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 20)
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GRANADA CF - ALBACETE
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DOMINGO
13 ENERO
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 21)
|
CÁDIZ - GRANADA CF
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DOMINGO
20 ENERO
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 22)
|
GRANADA CF - ELCHE
|
DOMINGO
27 ENERO
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 23)
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GRANADA CF - EXTREMADURA
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DOMINGO
3 FEB.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 24)
|
OSASUNA - GRANADA CF
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DOMINGO
10 FEB.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 25)
|
GRANADA CF - DEPORTIVO
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DOMINGO
17 FEB.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 26)
|
CÓRDOBA - GRANADA CF
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DOMINGO
24 FEB.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 27)
|
GRANADA CF - REUS
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DOMINGO
3 MAR.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 28)
|
RAYO MAJADAHONDA -GRANADA CF
|
DOMINGO
10 MAR.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 29)
|
GRANADA CF - ZARAGOZA
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DOMINGO
17 MAR.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 30)
|
ALMERÍA - GRANADA CF
|
DOMINGO
24 MAR.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 31)
|
GRANADA CF - LAS PALMAS
|
DOMINGO
31 MAR.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 32)
|
NUMANCIA - GRANADA CF
|
DOMINGO
7 ABR.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 33)
|
GRANADA CF - MÁLAGA
|
DOMINGO
14 ABR.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 34)
|
SPORTING - GRANADA CF
|
DOMINGO
21 ABR.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 35)
|
LUGO - GRANADA CF
|
DOMINGO
28 ABR.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 36)
|
GRANADA CF - NÀSTIC
|
DOMINGO
5 MAY.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 37)
|
OVIEDO - GRANADA CF
|
DOMINGO
12 MAY.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 38)
|
GRANADA CF - TENERIFE
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DOMINGO
19 MAY.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 39)
|
ALBACETE - GRANADA CF
|
DOMINGO
26 MAY.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 40)
|
GRANADA CF - CÁDIZ
|
DOMINGO
2 JUN.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 41)
|
MALLORCA - GRANADA CF
|
DOMINGO
9 JUN.
|SEGUNDA DIVISIÓN (JORNADA 42)
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GRANADA CF - ALCORCÓN