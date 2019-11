Three more European squads announced for the Algarve Cup

With the Algarve Cup fast approaching, the Netherlands, Portugal and Spain have all released their squads for the upcoming tournament.

Netherlands

Goalkeepers: Angela Christ (PSV), Loes Geurts (Paris Saint Germain), Sari van Veenendaal (Arsenal).

Defenders: Mandy van den Berg (Reading FC), Kika van Es (Achilles’29), Stefanie van der Gragt (Bayern München), Liza van der Most (Ajax), Siri Worm (FC Twente)

Midfielders: Sheila van den Bulk (Djurgårdens IF), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Desiree van Lunteren (Ajax), Lieke Martens (FC Rosengård), Tessel Middag (Manchester City), Jill Roord (FC Twente), Sherida Spitse (FC Twente), Kelly Zeeman

Attackers: Lineth Beerensteyn (FC Twente), Sisca Folkertsma (PSV), Renate Jansen (FC Twente), Vivianne Miedema (Bayern München), Shanice van de Sanden (Liverpool FC).

Portugal

Goalkeepers: Rute Costa (SC Braga), Neide Simões (Valadares Gaia), Patrícia Morais (Sporting CP).

Defenders: Carole (BV Cloppenburg), Matilde Fidalgo (CF Benfica), Mónica Mendes (FC Neunkirch), Raquel Infante (Levante), Sílvia Rebelo (SC Braga), Filipa Rodrigues (Estoril Praia).

Midfielders: Amanda Da Costa (Boston Breakers), Cláudia Neto (Linköping), Diana Gomes (Valadares Gaia), Dolores Silva (USV Jena), Fátima Pinto (Sporting CP), Mélissa (SC Braga), Tatiana Pinto (Sporting CP), Vanessa Marques (SC Braga).

Attackers: Ana Borges (Sporting CP/Chelsea), Ana Leite (Bayer 04 Leverkusen), Carolina Mendes (Grindavik), Diana Silva (Sporting CP), Laura Luís (USV Jena), Suzane Pires (Santos).

Spain

Goalkeepers: Sandra Paños (Barcelona), Esther Sullastres (Valencia), María “Sun” Quiñones (Real Sociedad).

Defenders: Marta Torrejón (Barcelona), Irene Paredes (Paris Saint-Germain), Ivana Andrés (Valencia), Leila Ouahabi (Barcelona), Andrea Pereira (Atlético Madrid), Alexandra López (Sevilla), María “Mapi” León (Atlético Madrid).

Midfielders: Vicky Losada (Barcelona), Amanda Sampedro (Atlético Madrid), Silvia Meseguer (Atlético Madrid), Marta Corredera (Atlético Madrid), Virginia Torrecilla (Montpellier), Alexia Putellas (Barcelona), María Caldentey (Barcelona), Patricia Guijarro (Barcelona).

Attackers: Sonia Bermúdez (Atlético Madrid), Olga García (Barcelona), Jennifer Hermoso (Barcelona), Verónica Boquete (Paris Saint-Germain), Andrea Sánchez Falcón (Atlético Madrid).