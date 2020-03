All the Damallsvenskan 'silly season' transfers you need to know before it kicks off on 3rd April

According to OBOS Damallsvenskan, this is all you need to know about transferred in and out by clubs before it starts:

Eskilstuna United

Players in: Elise Stenevik (Arna-Bjornar), Anna Oscarsson (Linkopings FC), Emma Engstrom (AIK), Fiona Eriksson (Gideonsbergs IF), Johanna Renmark (Gideonsbergs IF), Elena Aristodimou (Barcelona FA) and Elin Rombing (KIF Orebro)

Players out: Petra Johansson, Cajsa Akerberg (loan), Lisa Dahlqvist, Fiona Eriksson (loan) and Johanna Renmark (loan)

FC Rosengard

Players in: Mimmi Larsson (Linkopings FC) and Beatrice Persson (LB07)

Players out: Mie Leth Jansvic, Edina Fileko, Nellie Lilja (loan), Ebba Wieder and Hailie Mace

IK Uppsala

Players in: Emma Holmgren (Linkopings FC), Ariam Berhane (Djurgarden), Lena Soleng Hansen (Klepp), Anna Rakel Petursdottir (Linkopings FC), Nicole Odelberg Modin (AIK) and Ida Stromblad (Kungsbacka)

Players out: Emelie Almesjo, Karin Oberg, Hanna Nordstrom and Stina Huss

KIF Orebro

Players in: Nellie Lilja (FC Rosengard), Cajsa Akerberg (Eskilstuna United) (loan), Frida Skogman (Comeback), Cali Farquharson (Washington Spirit), Moa Ohman (Kungsbacka), Emilia Helgander (from their own youth academy, Ida Adamsson (from their own youth academy), Nathalie Hoff Persson (LB07), Elli Pikkujamsa (FC Honka), Freja Olofsson (Arna-Björnar) and Karin Lundin (Kopparbergs/Goteborg)

Players out: Emma Kullberg, Elin Rombing, Emma Lindén, Jenna Hellstrom, Sende Abrahamsson, Lejla Basic, Danielle Rice, Kayla Braffet, Eveliina Summanen, Jonna Dahlberg and Linnea Svensson

Djurgardens IF

Players in: Kathrine Ostergaard Larsen (FC Nordsjalland), Rachel Bloznalis (Umea IK), Camilla Huseby (Lyn), Linda Motlhalo (Beijing BG Phoenix), Frida Boriero (Vaxjo DFF), Maria Hovmark (Brondby), Simone Edefall (Sandviken) and Hanna Ekengren (from their own youth academy)

Players out: Wilma Sjoholm, Petronella Ekroth, Jennifer Pelley, Ariam Berhane, Alexandra Lindberg, Ogonna Chukwudi, Hanna Folkesson, Irma Helin, Cassandra Larsson and Ingibjorg Sigurdardottir

Kopparbergs/Goteborg FC

Players in: Emma Kullberg (KIF Orebro) and Filippa Angeldahl (Linkopings FC)

Players out: Emma Pennsater, Karin Lundin, Amanda Johnsson Haahr and Taylor Leach

Kristianstads DFF

Players in: Jutta Rantala (HJK Helsinki), Olivia Welin (Borgeby FC), Eveliina Summanen (KIF Orebro) and Therese Sessy Asland (Lillestrom)

Players out: Saga Jontoft and Rita Chikwelu

Linkopings FC

Players in: Petra Johansson (Eskilstuna United), Synna Skinnes Hansen (Lillestrom), Olga Ahtinen (LB07), Cajsa Andersson (Pitea IF), Johanna Alm (Lindo FF), Ronja Aronsson (Pitea IF), Ebere Ojri (Umea IK) and Sophie Sundqvist (LB07)

Players out: Mimmi Larsson, Emma Holmgren, Anna Oscarsson, Anna Rakel Petursdottir, Filippa Angeldahl, Linn Bogren, Sabina Ravnell and Dajan Hashemi

Pitea IF

Players in: Cailin Michie (Hibernian), Sejde Abrahamsson (KIF Orebro), Maja Green (Lidkopings FC), Guro Pettersen (Valerenga), Olivia Wanglund (Sundsvall), Astrid Larsson (Hammarby) and Cajsa Hedlund (Infjarden)

Players out: Ronja Aronsson, Cajsa Andersson, June Pedersen, Emilie Lovgren, Olga Ekblom, Andrea Norheim, Madelen Janogy, Elin Bragnum, Moa Simila and Johanna Antti

Umea IK

Players in: Lisa Dahlqvist (Eskilstuna United), Kayla Braffet (KIF Orebro), Clara Karlsson (from their own youth academy), Eva Nystrom (AIK), Bri Campos (Aland United), Elvira Fjallstrom (from their own youth academy), Therese Simonsson (AIK) and Alexandra Sandstrom (from their own youth academy)

Players out: Rachel Bloznalis, Elin Backstrom, Linnea Lindstrom, Ebere Orji, Maya Hulinder, Frida Jonsson, Elin Akerman, Jennifer Bjornler, Annina Wede and Madeleine Norberg

Vittsjo GK

Players in: Mie Leth Jans (FC Rosengard), Emma Pennsater (Kopparbergs/Goteborg), Saga Jontoft (Kristianstads DFF) and Ebba Wieder (FC Rosengard)

Players out: Amanda Perez, Leandra Smeda, Summer Green and Catherine Bott

Vaxsjo DFF

Players in: Amanda Johnsson Haahr (Kopparbergs/Goteborg), Maria Moller Thomsen (LB07), Emilie Henriksen (Brondby) and Vera Varis (LB07)

Players out: Frida Boriero, Osinachi Ohale, Erin Mcleod, Moa Edrud, Ritah Kivumbi, Sandra Lindkvist, Simona Koren, Amanda Persson, Lisa Karlsson and Adelisa Grabus