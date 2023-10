São Paulo enfrenta Grêmio querendo diminuir risco de rebaixamento do Brasileirão

Após perder uma sequência de três jogos de invencibilidade, o São Paulo volta a campo neste sábado (21), para tentar a vitória mais uma vez pelo Brasileirão. O Tricolor entra em campo com o objetivo de se afastar dos últimos colocados e respirar aliviado na luta contra o rebaixamento. O adversário da vez será o Grêmio, no Morumbi, às 18h30, abrindo a 28ª rodada do torneio. Os gaúchos vem de derrota para o Athletico Paranaense, em casa, por 2 a 1.



Atualmente, o Tricolor Paulista está no 12º lugar, com 35 pontos. Porém, vale lembrar que a equipe venceu a edição da Copa do Brasil deste e, por isso, tem vaga garantida na fase de grupos da próxima Copa Libertadores.



Por outro lado, os gaúchos estão melhores na tabela. O time é o atual quarto colocado com 44 pontos e hoje, também garantiria uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores, na fase de grupos.

Para este duelo, chama a atenção alguns fatores. Entre eles, de que o São Paulo é o quarto melhor mandante do torneio, com 29 conquistados em casa, enquanto o Grêmio é o 11º melhor visitante, mas que não vence nessa condição a oito jogos (Última vitória foi contra o Bahia, em julho, por 2 a 1).



No primeiro turno, os gaúchos se deram melhor e venceram por 2 a 1, de virada, com gols de Cristaldo e Reinaldo. Calleri havia aberto o placar para os paulistas na ocasião.

São Paulo

Primeiramente, é preciso ressaltar que o Tricolor terá alguns desfalques para o duelo. Os laterais Caio Paulista e Patryck por exemplo, não estarão a disposição. O primeiro está suspenso, após o acúmulo de cartões amarelos, enquanto o segundo está com a Seleção Brasileira Sub-23.



Além deles, o zagueiro Arboleda, o lateral Igor Vinicius, os meias Galoppo e Marcos Paulo e o atacante Calleri, também são desfalques, por estarem tratando e se recuperando de lesões.

Como novidades, Welington assume a vaga na lateral esquerda. James Rodríguez e Michel Araújo assumem os lugares de Rodrigo Nestor e Wellington Rato entre os 11 iniciais.



Dessa maneira, a provável equipe que Dorival Júnior deve levar a campo é: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Alisson, James Rodríguez e Michel Araújo; Lucas e Luciano (Erison).

Grêmio

Assim como os mandantes, o Grêmio também possui um número bem considerado de baixas para a partida. O lateral Reinaldo, foi expulso nos minutos finais do último duelo com o Furacão e está suspenso. O zagueiro Gustavo Martins e o meia Ronald, estão com a Seleção Brasileira Sub-23.



Ademais, o lateral Cuiabano, os meias Mila, Nathan e Carballo e o atacante Iturbe estão tratando lesões. Por fim, o zagueiro Geromel deve ser poupado, por conta de desgaste.

Quanto as novidades, Bruno Alves é o favorito para substituir o experiente ídolo do Grêmio na zaga. Fábio deve atuar improvisado como lateral esquerdo, suprindo os desfalques do setor. Villasanti retornou da Seleção Paraguaia e também deve começar jogando.

Dessa maneira, a provável equipe que Renato Gaúcho deve levar a campo é: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Fábio; Villasanti, Pepê, Cristaldo, Lucas Besozzi e Galdino; Suárez.

Arbitragem